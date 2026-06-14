Aún resta "cumplir la ley"

El vicerrector de la UBA valoró el diálogo con el Gobierno: "Hizo un reconocimiento muy grande a nivel económico"

Tras la presión de las marchas masivas, Emiliano Yacobitti reconoció el avance en la paritaria pero alertó por la fuga de docentes y científicos. Y que aún falta dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario.