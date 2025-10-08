Ingeniería en Sistemas cumple 40 años en la UTN: una carrera pionera en el país
En 1985 la UTN Santa Fe -y otras cuatro sedes- comenzaron a dictar la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, marcando un hito en la formación tecnológica del país. La carrera celebra su historia con la misma energía con la que nació: innovando, formando y mirando hacia adelante.
A lo largo de cuatro décadas, la carrera formó generaciones de profesionales que hoy lideran proyectos tecnológicos en la región y el mundo. Foto: El Litoral
La Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) celebra los 40 años de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, una de las primeras en el país y un emblema de la formación tecnológica. Nacida en 1985, en simultáneo con otras cuatro sedes de la UTN, la propuesta académica marcó un antes y un después en la enseñanza universitaria vinculada a la informática, abriendo camino a una disciplina que entonces daba sus primeros pasos en el mundo.
"La Universidad Tecnológica fue la primera en el país en tener una carrera de Ingeniería en Sistemas de Información", subraya Milagros Gutiérrez, actual directora de la carrera. Y agregó: "En 1985 se empieza a dictar en cinco regionales: Resistencia, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Rosario".
Pero la facultad ya venía desde los '70 con capacitaciones en informática. "Empezamos con la carrera de Análisis de Sistemas en 1971, que luego se transformó en Técnico en Programación y después en Analista Universitario de Sistemas desde 1979. Esos fueron los antecedentes de la ingeniería", recordó Gutiérrez.
El contexto de los años '80 mostraba un país en plena apertura democrática y una sociedad que comenzaba a advertir el valor estratégico de la informática. "La ingeniería surge porque había una gran demanda social de títulos universitarios en un área novedosa: las ciencias de la computación", explica Gutiérrez. "La Tecnológica tomó la aposta y creó esta ingeniería, que fue la primera del país. Cuando se abre la carrera, hubi una gran cantidad de interesados; se desbordó la inscripción, y eso marcó la necesidad de formar profesionales en esta área".
Los primeros años
Tomás Bracalenti, quien fue secretario académico de la UTN y uno de los primeros docentes, rememoró aquellos años con entusiasmo. "Santa Fe fue uno de los lugares más originarios de la informática a nivel universitario. Ya en los setenta existía la carrera de Técnico en Programación, y de allí surgieron los pioneros. En 1985, cuando se lanza Ingeniería en Sistemas, hubo un enorme interés. Era una carrera demandadísima", consideró.
Para Bracalenti, durante esas primeras épocas "era todo nuevo, había que armonizar programas, lograr consensos y, sobre todo, dar confianza a los estudiantes de que su título tendría reconocimiento porque venían de una carrera más corta y pasaban a una ingeniería. Finalmente se estableció que el 'analista universitario' fuera una salida intermedia dentro de la ingeniería. Eso dio estabilidad y consolidó la propuesta".
El ex secretario académico -que en 1985 fue "normalizador"- dijo que "esa articulación, que hoy parece natural, generó intensos debates y negociaciones, de horas y horas, con los estudiantes en un contexto universitario atravesado por la vuelta de la democracia y la reorganización institucional".
La historia de Ingeniería en Sistemas refleja también la evolución tecnológica. Desde los años del hardware y las redes, hasta el actual protagonismo de la inteligencia artificial, la carrera fue adaptándose a los desafíos de la época.
Así lo aseguró Horacio Leone, docente desde 1989: "Era una disciplina nueva para el país. En muchos casos estábamos estudiando junto con los alumnos. Había una gran cantidad de estudiantes y, curiosamente, en los primeros años la matrícula era mitad mujeres, mitad varones. Hoy las mujeres no llegan al 10%".
Leone, ingeniero químico de formación y con una beca externa del Conicet en el MIT, destacó el cambio cultural que implicó la aparición de una ingeniería "sin materia física". "Fue una revolución conceptual. Hasta entonces, los ingenieros hacían caminos, motores o redes eléctricas. Esta nueva ingeniería trabajaba sobre algo virtual, y eso requirió demostrar que también era una verdadera ingeniería".
Bracalenti también rememoró esa lucha. "La UTN fue señera en el dictado de la carrera de sistemas, con un enfoque muy especial, que era el enfoque de los sistemas de información y que costó muchísimo trabajo y también horas de consenso, de convencimiento, con las organizaciones de profesionales, como el Consejo Argentino de la Ingeniería, que -al principio- se negaba totalmente a que usáramos títulos de ingenieros. Porque decía que no podía ser ingeniero todo aquel que no tuviera tantas horas de formación en física, otras tantas en química y matemáticas. Se buscó una salida intermedia. Después surgió la Secretaría Política de Universitarias y apareció la acreditación de la carrera. Todo esto está referido en el próximo libro sobre la historia de la UTN de María Laura Spina".
Desafíos actuales y futuros
"La inteligencia artificial es uno más de los grandes desafíos que la carrera atraviesa cada década -opinó Leone-. Empezamos con desarrollo de software, después redes, luego bases de datos, y ahora la IA. Es un cambio importante, pero no el primero. Lo interesante es cómo la carrera se reinventa y sigue vigente",
Hoy, la UTN Santa Fe cuenta con 2.700 alumnos activos, 1.155 ingenieros egresados y 737 analistas universitarios. Según Gutiérrez, "hay mucha demanda laboral, tanto en empresas locales como internacionales. Uno de los desafíos que tenemos es que muchos estudiantes empiezan a trabajar antes de recibirse, con sueldos muy buenos, y eso a veces retrasa la finalización de la carrera".
"A partir de 2020, la matrícula creció cuatro veces. La gente tomó conciencia de la importancia de la tecnología y de la necesidad de profesionales en este campo", señaló la directora.
La UTN Santa Fe celebra los 40 años de Ingeniería en Sistemas reafirmando su compromiso con la innovación.
Bracalenti, quien acompañó gran parte de la historia académica de la carrera, aportó su mirada sobre la actualidad: "Durante muchos años, la UTN fue líder indiscutida en el área. En los últimos tiempos, otras universidades se fortalecieron y el liderazgo se volvió más compartido. Pero eso no es negativo: es parte del crecimiento del campo. El desafío es mantenerse a la vanguardia".
Formar para un mundo que cambia
Entre el legado y los nuevos retos, los docentes coincidieron en que la esencia de la carrera se mantiene: formar profesionales capaces de adaptarse y liderar procesos tecnológicos con visión crítica y ética.
"La inteligencia artificial cambia la forma de enseñar y de aprender", advirtió Gutiérrez. "Es una herramienta poderosa, pero hay que saber usarla. Los estudiantes deben aprender a comprender lo que hacen, para crear cosas nuevas y mejorar lo existente. Ese es el verdadero sentido de la ingeniería".
