Projectia: inteligencia artificial con sentido humano
Impulsado por un estudiante de la Universidad Católica de Santa Fe, el proyecto promueve la adopción estratégica de inteligencia artificial en entornos formativos y laborales.
Franco Dumont, impulsor de Projectia, es estudiante del Profesorado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCSF. Crédito: Gentileza UCSF.
Domingo 17.8.2025
13:00
/
En un contexto donde la inteligencia artificial (IA) irrumpe con fuerza en todos los ámbitos -del laboral al educativo- surgen iniciativas que apuestan por una visión crítica, ética y humana de esta tecnología. Projectia es una de ellas. Nacido en la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), el proyecto busca acercar la IA a jóvenes, docentes, profesionales e instituciones, de manera accesible, estratégica y consciente.
Franco Dumont, estudiante del Profesorado en Ciencias de la Educación y colaborador del Laboratorio de Innovación en Inteligencia Artificial de la UCSF, es uno de los impulsores de la propuesta, junto al ingeniero industrial Fernando del Peral. Con 22 años, Franco cursa el último año de su carrera, es ayudante en la cátedra Informática Aplicada a la Educación, y participa de un proyecto de investigación sobre la ética de Emmanuel Lévinas en instituciones democráticas.
Una conversación entre amigos sobre el desconocimiento de la gente sobre IA, en cuanto a su funcionamiento y las aplicaciones diarias fue la chispa de Projectia. "Así surgió la idea de hacer algo que achique esa brecha. El nombre hace referencia a eso: incorporar IA a los proyectos de forma accesible, práctica, eficiente y ética", detalla Dumont.
Educación, tecnología y humanismo
"Cuando conocí la IA me fascinó -cuenta-. Vi que podía ser una herramienta poderosa para aprender, pero también peligrosa si no se regula. Me interpeló desde la educación: qué implica para el aprendizaje, qué impacto tiene. Y también desde una mirada antropológica: qué nos distingue como humanos, en qué nos potencia o nos amenaza".
Franco Dumont (derecha), junto a Fernando del Peral, impulsores de proyecto que promueve la adopción estratégica de inteligencia artificial en entornos formativos y laborales. Crédito: Gentileza UCSF.
Decididos a aportar su granito respecto a la desinformación, hicieron una apuesta por espacios formativos, a través de cursos, talleres y mentorías para empresas, profesionales independientes o instituciones educativas.
Los cursos tienen una modalidad más teórica, expositiva, y en general no varían según el cliente, es para quienes prefieren algo más rápido. Los talleres, en cambio, incluyen un diagnóstico previo, y permiten personalizar la formación. Durante esta capacitación hay un tiempo de práctica asistida a partir de la resolución de casos concretos, aplicando las herramientas más adecuadas.
Del aula al territorio
Uno de los primeros hitos del proyecto fue su participación en la Expo Empleo Reconquista 2025. El evento reunió a jóvenes, profesionales y empleadores de la región para reflexionar sobre los desafíos del nuevo paradigma laboral y cómo incorporar herramientas de IA de manera consciente.
"Hablamos del rol del trabajador como orquestador de herramientas y de la importancia de la formación continua. Fue inspirador ver el interés genuino por entender esta tecnología. No se trata de competir con las máquinas, sino de aprender a convivir con ellas con conciencia y responsabilidad", cuenta Dumont.
Allí compartieron tres pasos para empezar a usar IA: formarse e informarse, animarse a experimentar y buscar acompañamiento. La respuesta fue muy positiva, y Projectia ya participa en diversas actividades con escuelas, universidades y organizaciones interesadas en capacitarse. Recientemente, en la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, ofrecieron una charla gratuita de introducción a la inteligencia artificial para empresas.
A su vez, bajo la modalidad de taller, asesoraron a un estudio contable, donde surgió la necesidad y el desarrollo de un chatbot para clasificación arancelaria. Otro taller fue preparado para un estudio de nutricionistas y profesionales de la salud en general. En ese caso, tras analizar un día de trabajo e identificar los puntos de dolor, les ofrecieron una cartera de herramientas para cada necesidad. Algo similar solicitaron desde una reconocida inmobiliaria, y luego de una entrevista diagnóstica, les ofrecieron un taller personalizado con herramientas aplicables y concretas para su trabajo diario.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.