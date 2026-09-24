Jornadas de debate

Microcredenciales: universidades avanzan hacia un marco común y piden construirlo con Nación

El proyecto MicrocRed reunió a instituciones de educación superior de Argentina, Ecuador y España para discutir cómo crear, validar y reconocer estas nuevas certificaciones. El desafío es acordar estándares de calidad y reconocimiento y contar con marcos regulatorios generales a nivel nacional.