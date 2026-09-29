Sigue el conflicto

Paro universitario de 72 horas: arranca este miércoles

La medida de fuerza del sector docente se extenderá hasta el viernes 2 de octubre. Los “no docentes” paran solo 24 horas el jueves 1°. El reclamo se da en medio de la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y del emplazamiento de la Justicia al Gobierno.