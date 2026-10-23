Con la participación de alrededor de 700 personas, comenzó este viernes en Santa Fe el “2° Congreso sobre Primeras Infancias en Clave Pedagógica y Contemporánea”, una propuesta de formación que busca jerarquizar la tarea docente, compartir experiencias de aula y reflexionar sobre las prácticas educativas durante los primeros años de vida.
Primeras infancias: 700 participantes y unas 80 experiencias para repensar las prácticas docentes
El 2° Congreso sobre Primeras Infancias comenzó este viernes en la Estación Belgrano y continuará el sábado, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. El encuentro reúne a docentes, investigadores y profesionales para intercambiar experiencias y fortalecer la formación.
La apertura se realizó este viernes por la mañana en la Estación Belgrano, con la presencia de la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella; el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias (Fhuc), Daniel Comba; el intendente Juan Pablo Poletti y la secretaria de Educación de la Municipalidad, Alicia Barletta. La jornada incluyó dos paneles y una presentación cultural.
Las actividades proseguirán el sábado en la sede de la FHUC, en Ciudad Universitaria de El Pozo, con conferencias de especialistas y una mesa de experiencias en la que se compartirán producciones pedagógicas e investigaciones vinculadas con las infancias.
En diálogo con CableyDiario, Barletta destacó la convocatoria y el trabajo conjunto entre el municipio y la universidad. “Buscamos reivindicar sobre todo la tarea docente, jerarquizar el rol de quienes se desempeñan en el campo de las primeras infancias”, señaló.
La funcionaria subrayó que el encuentro cuenta con más de 700 inscriptos, más de 80 trabajos presentados y alrededor de 150 expositores, cifras que, a su entender, reflejan “el compromiso de los docentes de la ciudad de Santa Fe con la formación docente”.
El Congreso es organizado por la Municipalidad de Santa Fe y la Fhuc-UNL, en el marco de una articulación institucional sostenida en el tiempo para acompañar la formación de quienes trabajan con niñas y niños en sus primeros años.
Aprender entre pares
El intercambio de experiencias constituye uno de los ejes centrales de la propuesta. Comba explicó que las presentaciones incluyen ponencias y experiencias de trabajo en el aula, con temáticas diversas relacionadas con la educación de las infancias.
“Lo importante de este tipo de encuentro es que en el aula acontece algo muy lindo, que es el poder intercambiar entre pares. Todos pueden hacer preguntas, todos pueden consultar, todos pueden recibir preguntas”, expresó el decano.
Para Comba, estos espacios permiten revisar las prácticas cotidianas a partir del diálogo entre colegas y generar nuevas herramientas para el trabajo pedagógico. “Se trata de una etapa fundamental de la vida, en la que resulta necesario fortalecer la presencia del Estado a través de políticas públicas orientadas al desarrollo de niñas y niños”, planteó.
En ese sentido, el decano sostuvo que las infancias deben ocupar un lugar prioritario en las políticas educativas, tanto por la importancia de los aprendizajes tempranos como por la necesidad de acompañar las experiencias que se desarrollan en los espacios educativos.
Hace más de 15 años
Consultado sobre las posibilidades de transformar los paradigmas de enseñanza en las primeras infancias, Comba recordó que la Fhuc-UNL sostiene desde hace más de 15 años un ciclo de Licenciatura en Educación en Primeras Infancias, destinado a fortalecer la formación de quienes se desempeñan en ese campo.
La carrera surgió vinculada con las políticas de jardines maternales impulsadas por la Municipalidad de Santa Fe en 2011 y 2012. Desde entonces, la facultad acompaña las iniciativas de los gobiernos locales y la formación de docentes interesados en profundizar sus conocimientos sobre la educación durante los primeros años.
La trayectoria de trabajo conjunto entre ambas instituciones también fue destacada durante la apertura. En sus palabras de bienvenida, Tarabella consideró que el Congreso representa “un valioso punto de encuentro entre quienes se preocupan por mejorar las condiciones de educación de las primeras infancias”.
La rectora remarcó, además, la importancia del diálogo y la cooperación entre instituciones públicas para desarrollar propuestas educativas en contextos complejos. En la misma línea, el intendente Poletti valoró la disposición de los participantes a continuar formándose, mientras que Barletta sostuvo que el escenario actual exige revisar las prácticas y reconocer que “la tarea de educar no se construye en soledad”.
Con conferencias, investigaciones y experiencias compartidas, el Congreso propone así un espacio para que quienes trabajan con las primeras infancias puedan poner en común sus saberes, revisar sus intervenciones y construir nuevas respuestas para los desafíos cotidianos de la educación.
Juegos, arte y educación digital
La agenda del Congreso contempla distintas dimensiones de la educación de las infancias, desde la enseñanza de saberes disciplinares hasta las propuestas pedagógicas en contextos diversos. También se abordan los juegos y los escenarios lúdicos como formas de organizar la enseñanza, los lenguajes artísticos y las experiencias estéticas, además de la educación digital.
A través de conferencias, paneles y mesas de experiencias, la propuesta busca generar instancias de reflexión crítica sobre las prácticas pedagógicas y compartir herramientas para afrontar los desafíos actuales de la enseñanza. La convocatoria reúne a docentes y directivos de los niveles inicial, primario, especial y artístico, junto con profesionales, investigadores, estudiantes y referentes de organizaciones sociales y de políticas públicas vinculadas con las infancias.
Uno de los momentos de la apertura fue la intervención artística del coro de la Escuela Primaria de la Universidad Nacional del Litoral, integrado por alumnos de 4° a 7° grado.