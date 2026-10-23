Viernes y sábado en Santa Fe

Primeras infancias: 700 participantes y unas 80 experiencias para repensar las prácticas docentes

El 2° Congreso sobre Primeras Infancias comenzó este viernes en la Estación Belgrano y continuará el sábado, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. El encuentro reúne a docentes, investigadores y profesionales para intercambiar experiencias y fortalecer la formación.