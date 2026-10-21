En la Universidad Nacional de San Martín

Massa se reunió con rectores de universidad nacionales por la crisis en el financiamiento educativo

El ex candidato a presidente asistió al encuentro, donde dialogaron sobre el recorte de los fondos, la situación salarial de los planteles docentes y no-docentes de todas las casas de altos estudios, la falta de actualización de las becas estudiantiles y la paralización de las obras de infraestructura.