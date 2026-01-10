Según un estudio

La caída en la finalización del secundario en Rosario marca una señal de alerta

Un trabajo de la Universidad Nacional de Rosario, basado en datos censales de más de un siglo, detecta señales de alerta en las trayectorias educativas recientes: leve caída en la asistencia y persistentes dificultades para completar el nivel secundario. “No es un fenómeno generalizado, pero corta una tendencia histórica”, advierte Paula Durán, coordinadora de Usina de Datos UNR.