"Nunca había pisado una cárcel". Con esta frase Milagros Vicino recuerda el origen del trabajo con el que se graduó de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica de Santa Fe. Lo que nació como una inquietud académica terminó convirtiéndose en una experiencia que transformó su manera de entender la comunicación y de mirar a las personas.
Cuando la academia cruza los muros de la cárcel
"La voz desde la tumba", un podcast para dar voz a personas privadas de su libertad. Una producción de una egresada de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica de Santa Fe.
Oriunda de Santo Tomé, Milagros produjo el ciclo de podcast "La voz de la tumba", con cinco testimonios de personas privadas de la libertad. El objetivo fue acercar una realidad que pocas veces se narra desde la voz de sus protagonistas.
La idea surgió a partir de su vínculo con la Pastoral Carcelaria. Durante sus prácticas profesionales colaboró con la difusión de sus actividades y, en ese proceso, descubrió un mundo que hasta entonces le era completamente ajeno.
"Sentía que no podía comunicar una realidad que no conocía. Por eso empecé a visitar la cárcel todas las semanas. De dos en dos íbamos al encuentro de Jesús en la 'tumba', como llaman los propios presos a la cárcel, origen del llamado 'lenguaje tumbero'. Siempre nos esperaban con el mate, la guitarra y la Biblia", comparte.
Así comenzó un recorrido por las unidades penitenciarias de Las Flores y Coronda, donde compartió celebraciones y espacios de diálogo. Le llamó la atención desde el primer momento la sencillez de sus intenciones: "Le pedían a la Virgen de Guadalupe volver a ver a sus madres o a sus hijos, nada más".
Escuchar antes que hablar
Durante meses, Milagros escuchó relatos sobre familias, errores, proyectos, fe y esperanza. También descubrió el valor que tiene la escucha como herramienta fundamental para el ejercicio profesional del comunicador.
"Yo soy de hablar mucho, pero comprendí que muchas veces lo mejor es hacer silencio, escuchar la necesidad del otro. Hay una enorme necesidad de comunicación. Nadie le da voz a otra persona: ellos ya la tienen. Lo importante es generar espacios para que esa voz pueda ser recuperada", reflexionó.
El trabajo final acabó siendo algo más que un producto sonoro. Se convirtió en una experiencia de inmersión en una realidad compleja, que también presentó desafíos durante el proceso de producción.
Comunicar desde el encuentro
"Aunque tenía autorización y ya había coordinado con varios de los chicos dentro de los pabellones para realizar las entrevistas, no me permitieron ingresar el celular para registrar los testimonios. Tuve que buscar un plan B y finalmente pude grabar en el pabellón de policías privados de la libertad, donde funcionaba una radio", recuerda.
Los encuentros también dejaron al descubierto experiencias muy fuertes: motines, agresiones físicas y verbales, soledad, segregación y el sufrimiento que viven también las familias que los visitan. "Hay mucho abandono durante el encierro y, cuando recuperan la libertad, muchos no tienen una red de apoyo", destaca Vicino.
"Es fácil juzgar, pero detrás de cada número hay una persona. Nadie deja de tener sueños por estar en la cárcel. Todos somos igualmente dignos y merecemos acceder a derechos como la educación, la alimentación y el trabajo. Muchos reconocen sus errores y dicen explícitamente: 'Quiero ser mejor'."
Estudiantes en salida
No se puede investigar una realidad desde la distancia. Para narrar una historia es necesario involucrarse con los territorios y con las personas que los habitan: "Si queremos contar una realidad, primero tenemos que conocerla. Comprender el dolor y valorar lo que tenemos. Los prejuicios muchas veces nos nublan la forma en que escuchamos al otro".
Milagros reconoce que su trabajo integrador final superó el desafío académico y se convirtió en una experiencia de vida: "Agradezco a mi facultad y a mis docentes por la cercanía, por impulsar la reflexión y por animarme a vivir esto que me cambió la vida".
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