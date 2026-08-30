De la UCSF

El Instituto de Bioética: 20 años de promoción de la cultura del cuidado y la dignidad humana

Celebró su aniversario con la realización de una jornada en la que se reflexionó sobre el legado de Jérôme Lejeune, cuyo nombre lleva el instituto. Reunió a estudiantes, profesionales, familias, investigadores y referentes vinculados al ámbito de la salud y la bioética.