El rector de la UCSF, Eugenio Martín De Palma participó del III Encuentro Nacional de Universidades MetaRed TIC, MetaRed X y MetaRed S Argentina, una iniciativa que reunió de manera simultánea a las tres redes de universidades con el objetivo de fortalecer la colaboración entre instituciones de educación superior.
La UCSF llevó al encuentro de universidades MetaRed su mirada sobre los desafíos de la IA
Se abordaron los desafíos de la transformación digital, el emprendimiento y la sostenibilidad en la educación superior.
El encuentro se desarrolló en la sede de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), congregando a referentes universitarios para abordar los desafíos de la transformación digital, el emprendimiento y la sostenibilidad en la educación superior.
Junto al rector De Palma, que participó también como presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), lo hicieron por la Facultad de Ciencias Económicas de la UCSF, el secretario de Ciencia, Técnica y Extensión, Max Grether; el coordinador de Carreras, Alvaro Irigoitia Romero; y el secretario del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial (LIIA), Carlos Borra; quienes participaron de las jornadas de trabajo.
Cooperación iberoamericana
A lo largo de las jornadas se compartieron experiencias, avances y buenas prácticas, además de distintas oportunidades de cooperación a nivel iberoamericano, iniciativas vinculadas con la transformación digital, la ciberseguridad, la formación y los proyectos internacionales, el desarrollo del emprendimiento universitario, sostenibilidad, responsabilidad social y gobierno ético en las instituciones de educación superior.
La agenda incluyó mesas de trabajo paralelas, espacios de networking y una puesta en común orientada a identificar desafíos y propuestas de trabajo para el próximo año.
En este marco, De Palma destacó los desafíos que enfrentan hoy las instituciones de educación superior de cara a la Inteligencia Artificial y la misión humanista que las interpela en el presente.
Acerca de MetaRed TIC, X y S
Grether, en tanto, explicó que esta participación de la reunión anual nacional fue clave para abordar las diferentes temáticas de manera conjunta entre universidades de gestión pública y privada. "Se trabajó pensando en la reunión internacional que va a ser en noviembre en Bogotá, en la Universidad de la Sabana, porque la idea es empezar a presentar distintos avances en los trabajos de los equipos, en vistas a ese evento internacional".
MetaRed TIC Argentina reúne a las personas responsables de Tecnologías de la Información y otras áreas afines a la Transformación Digital de las instituciones de Educación Superior Argentinas. A su vez MetaRed X Argentina convoca a las personas responsables de las oficinas de emprendimiento, mientras que MetaRed S está destinada a las áreas de sostenibilidad, responsabilidad social y gobierno ético de las instituciones de Educación Superior Argentinas. Las tres son iniciativas impulsadas desde el programa Universia, que lleva adelante el Banco Santander a nivel global.
Entre las autoridades y referentes universitarios presentes participaron también Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral (UA) y presidente de MetaRed X Argentina; Horacio Rizzo, rector de la Universidad Adventista del Plata (UAP); José Federico Fanjul, rector de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA); Ramiro Albarracín, rector de la Universidad de San Pablo-Tucumán (USPT); Federico Colombo Speroni, rector de la Universidad Católica de Salta (UCASAL); Luis Franchi, rector de la Universidad de la Marina Mercante (UdeMM), entre otros.