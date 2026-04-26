Salir del aula, ensuciarse las manos y aprender haciendo. Eso fue lo que proyectaron estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Católica de Santa Fe cuando decidieron impulsar el proyecto CAT -de crianza artificial de terneros-, también llamada “la guachera de terneros”.
Impulsan proyecto de crianza artificial de terneros en Reconquista
Estudiantes de Veterinaria de la Universidad Católica de Santa Fe llevan adelante el proyecto con el acompañamiento de la Asociación Civil Impulsar Avellaneda
Acompañados por la gestión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Asociación Civil Impulsar Avellaneda (ACIA), los estudiantes de Veterinaria dieron forma a una iniciativa poco habitual dentro de la carrera. Cada día, en el Centro de Desarrollo Rural de la FCA, se dedican a la cría de terneros de manera artificial, especialmente de aquellos que no pueden ser alimentados por sus madres.
“Si bien es inusual trabajar con bovinos de cría, vimos la necesidad de poner en práctica todo lo aprendido en clase”, explican. Ellos se encargan del manejo del calostro, la primera secreción láctea posterior al parto y la administración de sustitutos lácteos en las etapas siguientes.
El proyecto comenzó en 2024 con cuatro terneros donados por productores agropecuarios y, con el tiempo, fue creciendo tanto en cantidad como en organización. Recibieron financiamiento del Fondo de Acción Climática Juvenil, que les permitió adquirir herramientas, insumos y participar en instancias de capacitación.
La directora de la carrera de Veterinaria, M.V. Mónica Berlanda, explicó que, desde su doble rol, acompaña y supervisa el espacio junto al equipo docente. “Pero es necesario reconocer que el motor de este proyecto son los estudiantes. Su compromiso diario demuestra que la excelencia académica se construye con hechos, y que la mejor manera de aprender es haciendo”, destacó.
El equipo está conformado por los estudiantes: Carla Rojas, Natalia Leguizamón, Francesco Giuliani, Eugenia Masin, Victoria Saad, Emilia Trosch y Rocío Ledesma, y cuenta con el acompañamiento de docentes de diversas áreas, que aportan su experiencia y fortalecen el proceso formativo.
Aprendizaje en territorio
La guachera se convierte en un recurso clave para el aprendizaje, donde los estudiantes realizan prácticas directamente vinculadas con los contenidos de la carrera, como estudios de bioquímica sanguínea, análisis de materia fecal, desparasitaciones y vacunaciones.
“El contenido teórico de asignaturas como Semiología, Nutrición, Producción Animal o Farmacología cobra sentido cuando los alumnos deben alimentar a un ternero neonato, monitorear su temperatura, registrar su ganancia de peso o tomar decisiones sanitarias en tiempo real”, ilustró la directora de Veterinaria.
A su vez, la vinculación con ACIA fortalece el vínculo de la Facultad con el medio productivo regional, al tiempo que permite a los estudiantes organizarse como una subcomisión de la Asociación y trabajar de a pares para tomar decisiones relacionadas a tres áreas: logística, finanzas y comunicación.
“Nuestros estudiantes no esperan a recibirse para vincularse con la realidad del territorio. Lo hacen ahora, entendiendo que el servicio profesional comienza con el servicio concreto”, considera Berlanda. Por su parte, Rocío Ledesma, encargada de comunicación de Guachera UCSF, acota: “Aprendemos a cuidar lo nuestro para después poder cuidar lo de afuera”.
Profesionales responsables y solidarios
“Este proyecto se sostiene sobre dos pilares que valoramos profundamente como institución: el voluntariado y la autogestión estudiantil”, remarca la coordinadora de la carrera. Es por esto que ningún docente arma los cronogramas de alimentación ni designa las guardias. Son los propios alumnos quienes se organizan, asumen responsabilidades y garantizan que cada animal reciba el cuidado que necesita, los siete días de la semana.
“Esa capacidad de autogestión es formación profesional en acción. Allí se aprende liderazgo, trabajo en equipo, ética y compromiso”, reconoce Berlanda. En la reunión semanal, pactada para planificar tareas y sostener el trabajo colectivo, los integrantes del proyecto destacan que la comunicación constante y la creatividad son sus herramientas principales.
Más allá del aspecto técnico, en la guachera también se forma el perfil humano del veterinario. La propuesta se inscribe en una mirada sustentable que promueve prácticas responsables con los animales y el ambiente. “Creemos que la crianza responsable es el camino hacia un futuro mejor para la ganadería y para nuestro planeta”, sostienen los estudiantes.
En el proyecto CAT el bienestar animal deja de ser un concepto teórico para convertirse en una práctica cotidiana. Cada decisión tiene consecuencias directas sobre la vida y la salud de los animales, y esa conciencia forja profesionales responsables, solidarios y comprometidos con el bien común, valores que la UCSF sostiene como propios.
“Desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias invitamos a la comunidad a conocer y valorar esta experiencia. Porque cuando nuestros alumnos eligen hacerse cargo de la guachera, nos muestran el tipo de profesionales que están decidiendo ser”, expresó con orgullo Mónica Berlanda.
Mentalidad de crecimiento
La experiencia en el campo trae consigo desafíos cotidianos que forman parte del crecimiento profesional y humano: “Anécdotas tenemos un montón, sobre todo las caídas en el campo: siempre hay una nueva para recordar. Nos reímos mucho de eso, pero también de los errores que vamos cometiendo, porque de eso se trata aprender”, comparte Rocío.
Con una mirada a futuro, proyectan el crecimiento de la iniciativa, tanto en cantidad de animales como en diversidad de especies. “Nos gustaría sumar más bovinos y también incorporar caprinos, ovinos o aves, para que más estudiantes puedan involucrarse según sus intereses y ampliar las posibilidades de aprendizaje dentro de la facultad”, explican.
Desde esa convicción, buscan consolidar una propuesta que trascienda lo experimental y se convierta en una herramienta formativa cada vez más sólida dentro de la universidad. Pueden conocer y colaborar más desde su Instagram: guachera.ucsf