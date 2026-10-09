Cohorte 2027

El IES se convierte en Centro Asociado de la Universidad Gastón Dachary

Gracias a un convenio de colaboración, el instituto santafesino acercará a la región la oferta universitaria virtual de la UGD —licenciaturas, ciclos de complementación para egresados de tecnicaturas y profesorados de nivel superior, diplomas y microcredenciales— con acompañamiento y actividades presenciales en su sede.