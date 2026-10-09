La Universidad Gastón Dachary (UGD), con sede en Posadas, Misiones, y el Instituto Superior Particular Incorporado N.º 9233 “Estudios Superiores de Santa Fe” firmaron un convenio de colaboración mediante el cual la institución santafesina pasa a ser Centro Asociado de la universidad. El acuerdo fue suscripto por el rector de la UGD, Ing. Luis Enrique Lichowski, y por Prof. Andrés Alberto Cicerchia, en representación del instituto.
El IES se convierte en Centro Asociado de la Universidad Gastón Dachary
Gracias a un convenio de colaboración, el instituto santafesino acercará a la región la oferta universitaria virtual de la UGD —licenciaturas, ciclos de complementación para egresados de tecnicaturas y profesorados de nivel superior, diplomas y microcredenciales— con acompañamiento y actividades presenciales en su sede.
A partir de esta alianza, quienes viven en Santa Fe y su zona de influencia podrán estudiar carreras de la UGD en modalidad virtual y acceder a títulos universitarios con validez oficial, contando además con un lugar de referencia en la ciudad para informarse, recibir asesoramiento y ser acompañados durante su trayectoria académica.
Este convenio nos permite llegar a Santa Fe con una propuesta universitaria flexible y de calidad, de la mano de una institución con una enorme trayectoria en la formación de profesionales de la ciudad., señaló el Ing. Luis Lichowski.
Por su parte, Andrés Cicerchia expresó: Después de más de 44 años formando profesionales en Santa Fe, sumamos una nueva posibilidad a nuestra comunidad para que acceda a carreras universitarias sin tener que dejar la ciudad y con el respaldo de nuestra sede. Además, muchos de nuestros egresados van a poder cursar ciclos de complementación curricular afines a su formación para obtener un título de grado
Virtualidad con presencia local
Las carreras de la UGD están diseñadas para cursarse íntegramente en modalidad virtual, pero el convenio habilita instancias presenciales que enriquecen la experiencia de estudio. Entre ellas se prevén tutorías en la sede del instituto, que complementan a las virtuales; el dictado presencial optativo o las prácticas presenciales de materias que se benefician del contacto directo entre docentes y estudiantes; el trabajo en grupo, y seminarios, talleres y conferencias abiertos que promuevan el intercambio con la comunidad.
Además, el IES colaborará en la articulación de las prácticas profesionales de los estudiantes, generando vínculos con empresas, entidades y organismos de la región.
Un trabajo en conjunto
En el marco del acuerdo, la UGD tendrá a su cargo el diseño y dictado de las carreras, con aulas virtuales, material didáctico, cuerpo docente y equipos técnicos y pedagógicos, así como la gestión y el otorgamiento de los títulos. IES, en tanto, brindará información y asesoramiento a los interesados, difundirá la oferta académica en la región y pondrá a disposición su sedes de calle Tucumán al 2700 para actividades tutoriales y prácticas.
Oferta académica prevista a partir de 2027
• Carreras de grado completas (4 años):
– Licenciatura en Administración, con posibilidad de reconocimiento de estudios previos.
– Licenciatura en Marketing, con posibilidad de reconocimiento de estudios previos.
– Licenciatura en Psicopedagogía.
– Tecnicatura (2,5 años) y Licenciatura en Corretaje Inmobiliario.
• Ciclos de complementación (1,5 años, salvo indicación):
– Ciclo de Licenciatura en Psicopedagogía para egresados terciarios.
– Ciclo de Profesorado Universitario para Profesionales.
– Ciclo de Licenciatura en Gestión de Recursos Tecnológicos (2 años).
– Ciclo de Licenciatura en Ciberseguridad.
– Ciclo de Licenciatura en Diseño y Creatividad (modalidad híbrida).
– Ciclo de Licenciatura en Diseño Estratégico Digital.
• Diplomas universitarios acreditables a carreras, en Corretaje Inmobiliario, Administración y Marketing.
• Microcredenciales
Respaldo académico
La UGD es una universidad privada creada en 1998 y autorizada por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la Ley de Educación Superior N.º 24.521, previa evaluación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). En 2019 acreditó ante la CONEAU su Sistema Institucional de Educación a Distancia.
Asimismo, la universidad sometió sus planes de estudio a la evaluación de organismos de los Estados Unidos asociados a NACES (National Association of Credential Evaluation Services). Algunas carreras ya cuentan con dictámenes favorables y otras se encuentran en análisis, lo que contribuye a jerarquizar la formación de sus egresados según estándares reconocidos por el USCIS (United States Citizenship and Immigration Services).
El convenio tiene una vigencia inicial de dos años, con renovación automática por períodos iguales.
Sobre el Insituto IES
Estudios Superiores de Santa Fe es un Instituto Superior Particular Incorporado (N.º 9233), dependiente del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de la provincia de Santa Fe. Es una institución referente de la ciudad, que desde hace más de 44 años forma profesionales en distintas áreas.
Sobre la Universidad Gastón Dachary
La Universidad Gastón Dachary es una universidad privada con sede en Posadas, Misiones, que a través de UGD Virtual desarrolla ofertas académicas flexibles y accesibles en modalidad a distancia.
Informes e inscripciones
IES Santa Fe — Centro Asociado a la UGD · Tucumán 2721, Santa Fe - 3425 23-9090