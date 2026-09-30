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IES Santa Fe: carreras de 3 años y formación con rápida salida laboral
Las inscripciones ya están abiertas e incluyen propuestas como Desarrollo de Software, Diseño Gráfico, Diseño Digital, Diseño de Indumentaria, Periodismo Integral y Deportivo, Relaciones Públicas y Administración de Empresas.
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El Instituto de Estudios Superiores (IES) se prepara para el ciclo lectivo 2027 con una propuesta académica orientada a la formación profesional y a una rápida salida laboral. Con más de 45 años de trayectoria en Santa Fe, la institución ofrece carreras de tres años vinculadas con la tecnología, el diseño, la comunicación y la administración.
Andrés Cicerchia, director del IES, destacó la variedad de perfiles que eligen la institución y el interés de los estudiantes por diferentes áreas de formación.
“Algunos chicos se inclinan por las carreras de tecnología como diseño digital o desarrollador de software, pero también hay muchos que buscan las relaciones públicas, el periodismo”, explicó.
Planes actualizados
La propuesta académica se actualiza de acuerdo con los cambios de cada sector. Entre las áreas que incorporaron nuevas herramientas se encuentra Desarrollo de Software, donde la inteligencia artificial tiene un lugar cada vez más importante.
“El plan de estudio se actualiza, por ejemplo, en la licenciatura en desarrollo de software se usa muchísimo la IA”, señaló Cicerchia.
Formación práctica
Uno de los principales ejes del IES es la aplicación de los conocimientos en espacios de práctica. La institución cuenta con cinco laboratorios de informática, un laboratorio de diseño digital para realizar fotos y videos, y una radio con streaming de audio y TV.
“Todas nuestras carreras son de un alto nivel de formación y con una visión eminentemente práctica. Es decir que aprenden a hacer haciendo”, sostuvo el director.
Las actividades también forman parte de la experiencia académica. En Diseño de Indumentaria, por ejemplo, se realiza un desfile anual en el marco de la IES Week. La última edición reunió a 1700 personas.
Acompañamiento
El instituto cuenta con un coordinador o director para cada carrera, encargado de responder consultas y acompañar a los estudiantes durante su trayectoria.
“Todas las carreras cuentan con un coordinador o director de carrera que responde a todas las consultas de los alumnos y los acompaña durante toda su trayectoria. No están solos”, afirmó Cicerchia.
Además, los alumnos pueden recurrir al gabinete pedagógico de la institución cuando necesitan realizar una consulta.
Inscripciones abiertas
Las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 ya están abiertas. La oferta académica incluye:
- Técnico Superior en Desarrollo de Software.
- Diseño de Indumentaria.
- Diseño Gráfico.
- Diseño Digital.
- Periodismo Integral y Deportivo.
- Relaciones Públicas.
- Administración de Empresas.
El IES funciona en Tucumán y San Jerónimo, en el centro de Santa Fe, a ocho cuadras de la terminal de colectivos. “Los invitamos a que concurran a nuestro establecimiento, a los chicos y si por qué no a la familia para que nos conozcan, para que sepan cómo funcionamos y que les podamos contar de alguna manera cómo es estudiar en el IES”, concluyó Cicerchia.