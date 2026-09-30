Ciclo lectivo 2027

IES Santa Fe: carreras de 3 años y formación con rápida salida laboral

Las inscripciones ya están abiertas e incluyen propuestas como Desarrollo de Software, Diseño Gráfico, Diseño Digital, Diseño de Indumentaria, Periodismo Integral y Deportivo, Relaciones Públicas y Administración de Empresas.