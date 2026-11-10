Más de 140 estudiantes de grado y posgrado participan del XXIX Encuentro de Jóvenes Investigadores (EJI), que comenzó este martes y se extenderá hasta el viernes 13 de noviembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en la ciudad de Santa Fe.
La UNL reúne a más de 140 jóvenes investigadores en un encuentro de 3 días
Se trata de la edición XXIX del Encuentro de Jóvenes Investigadores (EJI). Autoridades universitarias destacaron la continuidad de una política institucional para promover la investigación desde los primeros años de formación.
Durante el recorrido por las exposiciones, la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, destacó la importancia de sostener estos espacios. “Lo más importante es que acá se ve la continuidad de una política académica, de una política institucional y una decisión y una fuerte convicción de la importancia que tiene alentar y promover la investigación desde los inicios”, sostuvo.
En esta edición, además, hay más de 90 docentes e investigadores se desempeñan como evaluadores de los trabajos, acompañando las exposiciones y definiendo los premios y las menciones. Los proyectos abarcan todas las áreas del conocimiento y cuentan con la participación de las distintas unidades académicas de la UNL. Esa diversidad también permite que estudiantes de carreras diferentes se encuentren, intercambien experiencias y conozcan investigaciones que se desarrollan en otros campos disciplinares.
En ese sentido, señaló que es fundamental que los estudiantes se incorporen a proyectos de investigación, realicen adscripciones o pasantías y que las distintas unidades académicas acompañen esos recorridos. También valoró la participación de alumnos de posgrado que presentan los avances de sus tesis y trabajos finales.
Para Tarabella, el encuentro representa mucho más que una instancia de exposición de resultados. “Es un lugar de intercambio, de socialización, de puesta en común de preguntas, de respuestas, de formación de ese pensamiento crítico”, expresó.
La rectora vinculó esa experiencia con una de las funciones centrales de la universidad pública: la generación de conocimiento. “La universidad es el ámbito justamente de consolidación de ese pensamiento crítico, de ese juicio crítico. No somos meros reproductores en las universidades, sino que justamente el desafío está en la generación de conocimiento”, afirmó.
La realización del encuentro coincide con un momento de dificultades para el sistema universitario y científico, atravesado por reclamos salariales, restricciones presupuestarias y medidas de fuerza docentes. En ese contexto, Tarabella reconoció el compromiso de la comunidad universitaria para sostener la actividad. “Este jueves hay una nueva medida de fuerza, la medida de los docentes se extiende incluso por más días y, sin embargo, hay mucho compromiso de la comunidad académica, de la comunidad educativa, de toda la Universidad Nacional del Litoral", señaló.
También agradeció la colaboración de docentes, no docentes e investigadores para garantizar el desarrollo de las jornadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. “En contextos complejos, en momentos de crisis, no bajamos los brazos, seguimos justamente encendiendo esa llama del conocimiento, esa luz que nos sigue acompañando”, resumió.
Un semillero para la investigación
La secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL, Larisa Carrera, explicó que el encuentro tiene casi tres décadas de trayectoria y constituye una instancia de formación para quienes comienzan a transitar el camino de la investigación. “Son jornadas muy interesantes porque reúnen estudiantes de grado y de posgrado de nuestra universidad, que además de cursar sus carreras, hacen un trayecto de formación en investigación”, explicó.
En muchos casos, se trata de la primera experiencia de los estudiantes en la presentación pública de un trabajo científico, frente a colegas, docentes y evaluadores. Para quienes cursan estudios de posgrado, en cambio, representa una oportunidad para divulgar los avances de sus investigaciones.
La funcionaria puso especial énfasis en la importancia de sostener la formación científica en un escenario adverso. "Estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo momentos donde los grupos de investigación están reduciéndose", advirtió.
En ese sentido, contó que investigadores del Conicet le transmitieron recientemente su preocupación por la reducción de los equipos, debido a personas que buscan oportunidades laborales en otros ámbitos o incluso deciden irse del país. “Por eso es tan importante el semillero, es tan importante sembrar la vocación científica y que el día de mañana ellos puedan decidir continuar en la investigación”, planteó.
Y agregó que la formación en investigación trasciende a quienes finalmente eligen dedicarse a la ciencia: “Siempre es importante esa formación en investigación, esa mirada crítica”, porque permite identificar problemas, buscar explicaciones y generar respuestas desde distintos ámbitos profesionales.
Aplicación en la producción porcina
Entre los trabajos presentados está el de Kimey Mendoza, estudiante de la Licenciatura en Biotecnología, que participa por segundo año consecutivo del EJI. Su investigación forma parte de su trabajo final de carrera y está orientada específicamente para porcinos. “Estuve trabajando con un candidato vacunal. Lo que tratamos de hacer es evaluar la estabilidad de esta proteína para posteriormente formular el candidato vacunal”, explicó.
Su interés por el tema comenzó hace 3 años, cuando ingresó al laboratorio. Según contó, su gusto por los animales y su vínculo con el campo, ya que es oriunda de un pueblo, fueron parte de los motivos que la llevaron a involucrarse en esta línea de trabajo “que combina la genética con el análisis químico”, según dijo.
La investigación busca desarrollar una proteína que permita abordar dos problemas de la industria porcina en una misma formulación. "Actualmente existen formulaciones por separado, así que nuestra idea es realizar una proteína que ataque un problema, dos problemas en uno", detalló.
Para Mendoza, participar del encuentro también representa una instancia importante de aprendizaje y crecimiento profesional. "Me parece muy importante para la formación profesional de uno también el exponerse a que gente te escuche y te evalúe, te haga preguntas y te genera mucha confianza a vos como futuro profesional", señaló.
Consultada sobre sus expectativas de futuro y la posibilidad de continuar su desarrollo profesional en el país, respondió sin dudar: “Por ahora pienso quedarme acá, así que bueno. Vamos a apostar por Argentina”.