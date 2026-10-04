Rodeada de familiares, amigos y autoridades académicas y representantes de instituciones públicas y privadas, Viviana Orcellet juró como decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Santa Fe, un rol que viene ejerciendo desde inicios de septiembre y que se extenderá por tres años. Fue en un acto celebrado en la sede San Jerónimo, en la ciudad de Reconquista, lugar donde funciona la unidad académica y se dicta la carrera de Veterinaria.
Liderazgo, innovación y compromiso social: pilares de la gestión en Ciencias Agropecuarias
En la sede de Reconquista, se realizó el acto de juramento y profesión de Fe de la decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Viviana Orcellet.
Sin ahorrar palabras de agradecimiento a las autoridades de la institución por brindarles su confianza para guiar los destinos de la facultad, Orcellet aseguró que recibe este legado con un profundo respeto por el camino recorrido y con la mirada firmemente puesta en el futuro. "Nos encontramos en un momento bisagra para el sector agropecuario, que no solo representa el motor económico de nuestra región y del país, sino que también enfrenta el desafío de transformarse ante un mundo complejo y dinámico", dijo.
La misión al frente de la unidad académica se sostendrá sobre tres pilares fundamentales detalló: "Excelencia académica y mejora continua, buscando que cada aula y cada espacio de práctica formen profesionales con los altos estándares técnicos, capaces de innovar y liderar el desarrollo local y regional; innovación en el territorio, siendo la investigación aplicada y la extensión universitaria puentes directos con el medio rural; y formación integral y humanista, porque no solo formamos técnicos en las ciencias agropecuarias, sino que formamos personas íntegras que entienden el valor del cuidado de la Casa Común y el desarrollo del prójimo".
La decana resaltó que su gestión será en equipo, de puertas abiertas al diálogo y de escucha activa, porque el crecimiento de esta facultad requiere del esfuerzo articulado de todos.
Finalmente, les dejó un mensaje a sus alumnos: "Ustedes son la razón de ser de esta facultad. Trabajaremos incansablemente para darles las herramientas que les permitan enfrentar el futuro con solvencia técnica, liderazgo comunitario y sensibilidad social".
Confianza y desafíos
Por su parte, el rector Eugenio Martín De Palma admitió que, en este corto plazo, "Viviana ya ha demostrado que tiene dones para el gobierno y está lo suficientemente preparada para la conducción de su unidad académica". Y resaltó que sus virtudes más importantes que la hacen merecedora de un gran respeto y reconocimiento de la comunidad universitaria "son su cristiana simpleza y su humana mirada; haciendo del trabajo en equipo un eje central de su gestión". Cabe mencionar que en octubre de 2025 había sido nombrada como delegada del Rector.
"Viviana tiene el desafío de consolidar el crecimiento de la matrícula de la FCA, así como la calidad en la formación de estos futuros profesionales médicos veterinarios", aseguró el rector, a la vez que la alentó a avanzar en nuevas propuestas académicas para el desarrollo productivo de la región.
Armando De Feo, presidente del Directorio de la Universidad aprovechó la oportunidad para destacar que "el presente acto trasciende la mera toma de posesión de un cargo porque constituye una clara manifestación de nuestra identidad institucional. Hace a la esencia de su misión, transmitir los valores que inspiraron a nuestros fundadores, especialmente en este camino que hemos iniciado para celebrar nuestro 70 aniversario el próximo 9 de junio. Valores que nos marcan una visión y una misión indelegables, como universidad y como católica".
En sus palabras depositó la confianza en la flamante decana y en todo su equipo de conducción, "quienes vienen trabajando juntos desde hace un tiempo para el engrandecimiento de la facultad y de toda la Sede San Jerónimo, enclavada en esta ciudad de Reconquista pero que trasciende su ejido, expandiéndose a la gran región del norte santafesino".
Participación
En acto contó con la participación del vicerrector Académico, Guillermo Kerz; la delegada del Rector en la Sede San Jerónimo, María Laura Ocampo; el diputado Provincial, Dionisio Scarpin; el decano de UTN Facultad Regional Reconquista, Brian Moschen; el secretario de Producción y Asociativismo de la Municipalidad de Avellaneda, Gustavo Vénica; y la coordinadora Académica del Centro Universitario Reconquista-Avellaneda de la UNL, Melisa Donda Zbiden.
Asimismo, participaron todos los integrantes del equipo de la FCA, María Cristina Vicentín, secretaria de Ciencia, Técnica y Extensión; Mónica Berlanda, secretaria Académica; Federico Fognante, asistente técnico; y Mariana Gallo y René Pohorilo, personal administrativo; junto a directores y coordinadores de las demás carreras que se dictan en Reconquista.