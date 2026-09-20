Con el objetivo de promover la inclusión financiera y contribuir al bienestar económico de los jóvenes, la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) presentó el Programa de Educación Financiera "Alfabetización para la gestión de créditos y prevención de endeudamiento".
Se presentó el Programa de Educación financiera para jóvenes
Busca brindar a jóvenes y familias conocimientos básicos sobre finanzas personales y uso responsable del crédito. Está a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas.
La presentación estuvo a cargo del rector de la UCSF, Eugenio Martín De Palma; el decano de Ciencias Económicas, Horacio Alesandria; y de monseñor Matías Vecino. También estuvieron presentes Betina Florito, subsecretaria de Inclusión Educativa de la Provincia de Santa Fe; el padre Andrés Clausen, coordinador de la Pastoral Social, junto a directivos y representantes de escuelas secundarias de la ciudad.
"Hoy los números muestran que hay una alta morosidad, principalmente entre los jóvenes, entonces nos pareció importante masificar la propuesta para darles herramientas básicas del manejo financiero, del presupuesto familiar, qué se debe tener en cuenta a la hora de tomar un crédito, las tasas de interés, etc.", señaló Alesandria.
La iniciativa está destinada a estudiantes de 4to y 5to año de escuelas secundarias de gestión pública y privada, estudiantes de la UCSF y todos los interesados en la temática.
Indicadores que alarman
El decano admitió que en el caso de los jóvenes y las familias hay indicadores que generan alarma. "Hoy los estudios muestran una alta morosidad de familias en los créditos y eso obedece, por un lado, a una pérdida del poder adquisitivo, y en el caso de los jóvenes, a la facilidad de acceso al crédito", dijo.
"Hoy, con un celular y en dos clics se puede sacar un crédito. Eso sumado a la baja alfabetización financiera, nos indica que este programa es necesario y fundamental. Nos encontramos con historias como la de un joven que tomó un crédito en una billetera virtual y creía que desinstalando la aplicación ese crédito y esa deuda desaparecían. Pero, fue directo al Veraz y de ahí a quedar moroso", amplió.
Valorar los bienes materiales
El rector de la Católica, en tanto, coincidió con el decano en la relevancia de la problemática del endeudamiento. "La facilidad de las transferencias hace que se pierda la noción del dinero y facilitan la situación del juego y las apuestas. Es necesario que los jóvenes tomen conciencia de la importancia del manejo del dinero y de las finanzas, y también tener cuidado y control de sí mismos, porque la tecnología nos facilita mucho las cosas y en uno o dos clics alguien puede quedar muy comprometido", señaló.
Por su parte, monseñor Vecino aseguró que es importante que, "desde la Iglesia y puntualmente desde la universidad, podamos repensar una economía distinta, una economía desde el evangelio, en clave cristiana y la universidad es el lugar propicio para desarrollar ese pensamiento. Es importante que los jóvenes cuenten con una formación financiera porque tenemos que aprender a valorar nuestros bienes materiales y económicos".
Compromiso con la educación financiera
La expansión de las billeteras virtuales, las transferencias digitales y la creciente bancarización de la población y los riesgos derivados de la falta de conocimientos financieros son problemáticas identificadas por la FCE en el Proyecto de Inclusión Financiera. El crecimiento del acceso a servicios financieros sin una adecuada capacitación, incrementa la situación de vulnerabilidad de muchas personas frente a fraudes y malas decisiones económicas.
Ante este escenario, desde la secretaría de Ciencia, Técnica y Extensión de la FCE se inició un camino de actividades destinadas a la inclusión financiera y la promoción de programas de capacitación que contribuyan al bienestar financiero de la población, especialmente en los sectores más vulnerables, en un contexto de profunda transformación tecnológica y económica.
Es así que se realizaron las jornadas "Finanzas Familiares en Tiempos Turbulentos", en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el barrio El Pozo; y actividades en la escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 2047 de Santo Domingo, para estudiantes de 4to y 5to año. En articulación con la Municipalidad de Santa Fe, se desarrollaron instancias de capacitación orientadas a fortalecer la educación financiera de quienes impulsan pequeños emprendimientos; y junto a la Pastoral Carcelaria de Santa Fe se hicieron talleres de costos y educación financiera destinados a personas que estaban en proceso de reinserción a la sociedad.
En este marco de acciones, el nuevo Programa presentado refuerza la idea de que la educación financiera puede convertirse en una poderosa estrategia de vinculación con la sociedad y que las Ciencias Económicas tienen mucho para aportar frente a los desafíos económicos cotidianos de las personas.
Modalidades e inscripción
El programa se ofrece en dos modalidades:
Presencial, para los estudiantes de 4to y 5to año de escuelas secundarias de gestión pública y privada. Está previsto el dictado de dos módulos los miércoles 14 y 28 de octubre de 8:30 a 12 h. Formulario de Inscripción: https://goo.su/6adYo
Virtual, para los estudiantes de la UCSF y el público en general. Dos módulos los días 19 de octubre y 3 de noviembre de 18 a 20 h. Formulario de inscripción: https://goo.su/enzCB
Para informes e inscripción, comunicarse a la FCE al 4603030 int. 132 o por correo electrónico a [email protected] (Max Grether) o [email protected] (Laila Habichayn).