143leti presenta “Calesita”, su nuevo sencillo junto a Ze Pequeña, una colaboración producida por After que fusiona influencias urbanas con la energía del funk carioca. Con una propuesta fresca, potente y bailable, el lanzamiento amplía el universo artístico de la cantante y marca un nuevo capítulo en su recorrido creativo.
143leti presenta "Calesita" junto a Zé Pequeña
El nuevo sencillo anticipa el próximo EP de la artista, que se publicará el 23 de julio. Será un proyecto conceptual que propone un recorrido por los estados emocionales que atraviesan los vínculos amorosos.
Episodios
El trabajo formará parte del EP que verá la luz el 23 de julio, un proyecto conceptual que propone un recorrido por los estados emocionales que atraviesan los vínculos amorosos. A través de cuatro capítulos -recuerdo, ilusión, pesadilla y fantasía-, la obra construye una narrativa donde música e imagen avanzan de la mano.
Contraposición
En “Calesita”, 143leti y Ze Pequeña representan dos formas opuestas de habitar una misma historia. Esa dualidad también se traslada al videoclip, donde ambas artistas comparten un espacio que representa el mundo interior de Leti: un escenario maximalista, cargado de objetos, recuerdos y emociones, que funciona como hilo conductor de todo el proyecto audiovisual.
Con “Calesita”, 143leti continúa consolidando una propuesta donde la música, la narrativa y la estética visual conviven como parte de un mismo lenguaje artístico, anticipando el lanzamiento completo de su nuevo EP el próximo 23 de julio.