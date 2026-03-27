Efemérides

Por qué este 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro

En esta fecha las luces se encienden en cada rincón del país para celebrar la magia de las tablas. Entre la herencia histórica de "La Ranchería" y los desafíos de la era digital, el teatro argentino reafirma su lugar como el refugio más humano de nuestra cultura.