Por qué este 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro
En esta fecha las luces se encienden en cada rincón del país para celebrar la magia de las tablas. Entre la herencia histórica de "La Ranchería" y los desafíos de la era digital, el teatro argentino reafirma su lugar como el refugio más humano de nuestra cultura.
El teatro es, quizás, la forma artística que mejor sobrevive al paso del tiempo porque se basa en lo más elemental: un cuerpo, una voz y una mirada que observa desde la oscuridad.
Hoy el mundo se detiene para aplaudir. Este viernes 27 de marzo, celebramos el Día Mundial del Teatro, una fecha que desde 1961 nos invita a reivindicar el poder de la palabra en movimiento. En Argentina, esta jornada no es un festejo más: es la reafirmación de una identidad que supo construirse sobre las cenizas y que hoy, en plena era de la inteligencia artificial y la virtualidad, defiende el valor irreemplazable del encuentro presencial.
El teatro es, quizás, la forma artística que mejor sobrevive al paso del tiempo porque se basa en lo más elemental: un cuerpo, una voz y una mirada que observa desde la oscuridad.
Del barro de "La Ranchería" a la escena actual
Para entender por qué el teatro es una pasión nacional, hoy es necesario mirar hacia atrás. Aunque el Día del Teatro Nacional se conmemora en noviembre, la raíz de lo que hoy festejamos se remonta a 1783, cuando el virrey Vértiz autorizó la creación de "La Ranchería". Aquel primer teatro estable, construido con paredes de adobe y techos de paja, fue el lugar donde se estrenó "Siripo", la primera tragedia de autor criollo.
Aquel edificio sucumbió ante el fuego en 1792, pero la llama de la actuación ya se había propagado. Hoy, esa herencia se traduce en una de las carteleras más potentes del mundo hispanohablante, con circuitos que van desde el teatro comercial de calle Corrientes hasta la inmensa red de salas independientes que sostienen la cultura en cada provincia.
"El Teatro de la Ranchería", gouache de Léonie Matthis, c. 1938. Instituto Nacional de Estudios de Teatro.
Un mensaje de paz y resistencia
Como cada 27 de marzo, el Instituto Internacional del Teatro (ITI) lanza un mensaje global. Este año, la consigna resalta al teatro como una herramienta de paz y entendimiento en tiempos de fragmentación. En nuestro país, esa resistencia se siente en el teatro independiente, que sigue produciendo obras con presupuestos acotados pero con una creatividad que sigue siendo objeto de estudio en festivales internacionales.
Los hacedores teatrales —actores, directores, técnicos y dramaturgos— coinciden en que el teatro hoy cumple una función social crítica: es el último refugio donde el espectador apaga el celular para conectarse con la emoción pura del aquí y ahora.
Afiche de 1892 del acervo del INET.
El futuro de las tablas
La celebración de hoy no solo mira al pasado. El teatro argentino se encuentra en un proceso de transformación, incorporando nuevas tecnologías pero sin perder su esencia. La vigencia de las salas llenas demuestra que, a pesar de los cambios en los hábitos de consumo cultural, el público sigue buscando esa experiencia mística que solo sucede cuando el telón se levanta y comienza la función.