Julio arranca en la ciudad de Santa Fe con una agenda cultural abarcativa. Hay música, teatro, humor, títeres y propuestas para toda la familia. No es para menos: ya arrancan las vacaciones de invierno y por eso hay varias salas que ya tienen actividades pensadas actividades para los chicos.
Julio arranca con una vasta oferta cultural y recreativa en la ciudad de Santa Fe
Este fin de semana, más de quince espectáculos coinciden en la grilla local impulsados tanto por productores independientes como por el gobierno provincial. Todos los detalles.
Entre el viernes 3 y el domingo 5 de julio, espacios como Tribus, LOA, El Solar de las Artes, Demos, el Centro Cultural Provincial y Valeri Montrul tendrán rock nacional, producciones teatrales de estreno y conciertos que recorren el folclore, el jazz y la canción litoraleña.
El comienzo del receso invernal amplía aún más la oferta con las propuestas de "Vacaciones Copadas", impulsadas por el Gobierno de Santa Fe, que suman narraciones, talleres, recorridos históricos, teatro de títeres y actividades participativas en distintos espacios públicos.
Será una oportunidad para descubrir nuevos espectáculos, reencontrarse con los artistas locales y disfrutar de un fin de semana donde la cultura será protagonista. En las líneas que siguen, va la grilla completa, con lugares y horarios.
Viernes 3 de julio
Caras Extrañas a las 21 en Tribus
La banda revelación del rock and roll liderada por Junior, llega a Tribus. "Se viene una noche llena de emociones, donde los clásicos resonarán con fuerza", adelantan los organizadores. A las 23.59 habrá trasnoche de rock & roll.
"Encerrados, de ésta salimos mejores" a las 21 en LOA
Tras un exitoso 2024 y un año fuera de las tablas, regresó la obra Juan Manuel Berlanga y Maximiliano Ahumada, bajo la dirección de Hernán Raúl Rosa.
Somos Música a las 15 en el Jardín Municipal Las Flores
El Ensamble de Cuerdas Las Flores, con la dirección de Angelina Peretti, exhibirá en la institución ubicada en Europa 7365 un repertorio inicial y de nivel intermedio de obras clásicas, como resultado del trabajo realizado por los estudiantes en el primer cuatrimestre de este año.
Sábado 4 de julio
"Escuadrón al rescate" a las 15 en el Centro Cultural Provincial
Un misterioso problema pone en riesgo a la comunidad y Ryder recibe la llamada de emergencia. Sin dudarlo, convoca a toda la patrulla para demostrar que “no hay imposible para la pata patrulla”.
Italian Brainrots a las 16 en el Centro Cultural Provincial
Tralalero Tralala, Ballerina Capuchina, Tun Tun Sauhur y todos sus amigos confluyen en una puesta en escena multicolor llena de música, humor y diversión.
José Meibel Giuranacci a las 21 en El Solar de las Artes
El guitarrista y compositor se presentará en una velada especial antes de emprender, por primera vez, una gira por Europa. El repertorio se compone por una variada paleta estilística, que abarca desde la canción litoraleña, el jazz, el rock y los ritmos latinoamericanos.
"Al pan pan y vino el diablo" a las 11 en la Sala Marechal
La Sala Marechal presenta la programación del Elenco de Títeres para las vacaciones de invierno. El sábado 4 se presenta esta obra que recrea esta mítica historia de Javier Villafañe. Un panadero amasa pan para todos sus vecinos. El diablo burlón intentará quedarse con su producción.
"Honrar el sapo" a las 21 en Valeri Montrul
Es una comedia mística y barrial donde un grupo de mujeres atraviesa una sesión de constelaciones familiares. Entre rituales improvisados, verdades incómodas y un humor filoso, lo espiritual se mezcla con lo cotidiano, revelando heridas, vínculos rotos y la necesidad de mirarse sin máscaras.
"Moscateros" a las 21 en Loa
La obra escrita y dirigida por Federico Kessler se estrena este sábado. Humor absurdo, aventuras y una sátira sobre el poder se combinan en una propuesta que dialoga con el presente a través de una historia ambientada en la Francia del siglo XVII.
Festival Nacional a las 21 en Tribus
El Festival Nacional regresa a Tribus con los shows de Alma Renga (tributo a La Renga) y Sentir Nacional (homenaje a Ricardo Iorio). A las 23.59, el trasnoche llega con Pogo Hits, con todos los clásicos del rock nacional para saltar y bailar.
Yunta Mambo y Sol Nuestro a las 21 en Demos
Un encuentro imperdible donde conviven la tradición, la renovación y el espíritu popular del folclore argentino.
"De novela: un culebrón concertante" a las 21 en Rivadavia 2871
Un espectáculo para homenajear la música y el universo sonoro de las grandes telenovelas argentinas.
Domingo 5 de julio
"Esto está embrujado" a las 17 en Valeri Montrul
"Una experiencia aterradora para ahuyentar los miedos", con dramaturgia y dirección de Alejandra Tineo y Yanina Giuva.
Regios a las 21 en Tribus
Será una noche dedicada a los himnos del rock internacional de todas las épocas.
Itatí Barrionuevo, Matías Marcipar y Leo Vanrrell a las 19.30 en El Retablo
"Esta casa que nos recibe desde siempre nos invita a compartir este andar por nuestra música: Santa Fe, Argentina, América Latina, con sus ritmos, su poesía, su decir”, dicen los músicos.
Arrancan las vacaciones
En el contexto de las "Vacaciones Copadas", la agenda para el receso invernal que presentó el gobierno provincial entre el 4 y el 19 de julio, la ciudad de Santa Fe tendrá varias actividades.
El sábado 4, de 15 a 17, en la Casa de la Cultura, Doña Galinda Biblioteca Rodante presenta "Encuentros con libros desafiantes" y Narración Oral.
A las 15.30 y a las 16.30, en el Museo Histórico se presenta "Una tarde de tertulia", propuesta del equipo educativo, los y las residentes para recrear el pasado a través de los sentidos.
En La Josefa, a las 18.30, habrá una conversación entre Gastón Bergagna (de Candioti aperitivos) y José Luis Aguilar (Gran Doria). A las 20.30, la clase abierta "Primeros abrazos de tango" y a las 21.30 pista libre.
El domingo a las 17, en la Casa de la Cultura se realizará la presentación de "El Cuenco: fantasías desarmables", teatro de títeres bufonesco por Las de Atrás.