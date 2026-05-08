Agenda para no perderse nada

Fin de semana lleno de propuestas musicales y escénicas

Néstor en Bloque, Julieta Laso y el dúo Doran-Fontanarrosa encabezan la grilla musical, mientras que Tirria, El brote y El hombre inesperado convocan a las tablas del teatro, entre muchas tantas otras propuestas.