En los próximos días, habrá propuestas para todos los gustos en los escenarios santafesinos. “Tirria” con Diego Capussotto, “El brote”, de la Compañía Criolla, y “El hombre inesperado”, con los protagónicos de Inés Estévez y Germán Palacios, encabezan una grilla teatral que sumará a la Comedia Universitaria UNL (“El contorno de lo invisible”), obras con éxito en cartel como Bajo Terapia y Las cosas maravillosas, y el regreso de “Encerrados, de esta volvemos mejores”.
Fin de semana lleno de propuestas musicales y escénicas
Néstor en Bloque, Julieta Laso y el dúo Doran-Fontanarrosa encabezan la grilla musical, mientras que Tirria, El brote y El hombre inesperado convocan a las tablas del teatro, entre muchas tantas otras propuestas.
En el plano musical, la visita de Néstor en Bloque a los acústicos de Lemon Arena, la cantante de tango Julieta Laso y el dúo de jazz de Christy Doran y Franco Fontanarrosa se suman a una grilla que incluye a Señor Swing, tributos celebrados como Bravos Muchachitos! y Rompiendo Espejos, y un concierto de flautas a beneficio del órgano de la Catedral.
Viernes 8 de mayo
Muestra “Confluencias” a las 20, en Casa Museo César López Claro
Exposición del artista Martín Bustamante. La muestra propone un cruce generacional y estético donde la producción contemporánea se encuentra con el patrimonio histórico de la ciudad.
En esta oportunidad, Bustamante asume un doble rol: además de exhibir su producción personal, realiza un exhaustivo trabajo curatorial al seleccionar e incorporar a la puesta cinco pinturas de César López Claro (óleos sobre lienzo). Estas piezas fueron puestas en valor por el equipo de conservación y restauración de Museos Municipales, permitiendo un diálogo fluido con las obras actuales.
“El brote” a las 21 en el CCP
A “Escénicas del país” llega “El brote”, una comedia multipremiada sobre los límites de la identidad. La aclamada Compañía Criolla presenta su obra de gran intensidad interpretativa nominada a los Premios ACE y Estrella de Mar.
Es una propuesta teatral de gran intensidad interpretativa que explora los límites entre identidad y representación a través de un actor atravesado por sus propios personajes. Wscrita y dirigida por Emiliano Dionisi y protagonizada por Roberto Peloni.
Magma a las 21 en El Solar de las Artes
El grupo se presentará en formato de trío acústico con Alberto Felici en voz, Alfredo Ibarrola en teclados y Pancho Torres en guitarra y bajo eléctrico. Recorrerá canciones de sus diez álbumes editados, en un repaso por cinco décadas de trayectoria. Su material fue recientemente postulado a los Premios Gardel 2026. Formados en 1974, Magma es un referente fundacional de la canción urbana en castellano de nuestra región litoraleña.
“Tirria” a las 21 en el Teatro Luz y Fuerza (Junín 2957)
Protagonizada por Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd. Es una comedia negra dirigida por Carlos Branca y producida por Damián Sequeira, que cuenta la historia de la familia Sobrado Alvear. La familia, arruinada, vive escondida en los baúles de su propia casa durante el verano, bajo la gestión del mayordomo (Capusotto), en una farsa que mezcla humor, grotesco y teatro del absurdo.
Con un elenco que incluye a Eva Capusotto, Juano Arana y Galo Politti, la obra cuenta con producción de Damián Sequeira.
“Encerrados, de ésta salimos mejores” a las 21 en LOA AGM
De Juan Manuel Berlanga y Maximiliano Ahumadam, dirigida por Hernán Raúl Rosa. La familia Cortipasta ya venía golpeada económicamente. El anuncio del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio de Alberto Fernández puso en pausa sus vidas, como también la de la hermana del protagonista, Antonella, varada en un aeropuerto de Europa.
Actúan Camilo Céspedes, Leilén Bouchet, Rosario Lucero, Federico Kessler, Eduardo “Gringo” Fessia y Roberto Francucci y el propio Rosa.
“Bajo terapia” a las 21 en Valeri Montrul Multiespacio
Tres parejas concurren al consultorio para hacer terapia con la particularidad que la psicóloga no se encuentra habiendo dejado sobres con consignas que deberan resolverlas en conjunto. Género comedia.
Escrita por Matías del Federico y Daniel Veronese, cuenta con dirección general y puesta en escena de Exequiel Maya. Actúan Adrián Cáceres, el propio Maya, Mariano Rubiolo, Mirna Cettour, Marisa Ramírez y Nelda González.
Luciano Yapur: “Proyecciones” a las 21 en Stanley Bar
En “Proyecciones” se expondrán fragmentos audiovisuales del mundo de las redes sociales . Las canciones refuerzan el soporte visual y discurren en los mensajes que tienen en común.
Acercate a una noche distinta, reflexiva, emotiva, abordando los temas actuales que la sociedad arrastra históricamente hasta la actualidad y los días por venir. Estaré acompañado de Pablo Minen en batería y percusión, Juan Ruiz en bajo eléctrico y Pablo Barbotti en piano eléctrico.
Julieta Laso a las 21 en Demos
La cantante, reconocida por su estilo salvaje y profundo y distinguida por la Legislatura Porteña como Persona Destacada de la Cultura, se presentará junto al guitarrista Leandro Ángeli. Interpretará tangos, valses, boleros y versiones del cancionero romántico latinoamericano pertenecientes a su último disco “Pata de Perra”, producido por el mítico músico chileno Aldo “Macha” Asenjo, así como grandes canciones que ha plasmado a lo largo de sus cinco álbumes editados.
Pupina Plomer a las 21 en La Moreno
“Depende: El pasado no es el problema” es el nuevo show de la historiadora y docente argentina Pupina Plomer, lanzado en 2026. Es una experiencia escénica que combina investigación histórica, humor y reflexión política para explorar cómo interpretamos el pasado, con paradas en Santa Fe (8/5), Córdoba (14/5) y otras ciudades.
Bravos Muchachitos! a las 21 en Tribus Club de Arte
Noche Ricotera en Tribus con el show Bravos Muchachitos! y todos los clásicos de Los Redondos y El Indio Solari. Si te quedaste afuera del Galpón de Tribus en el Festival, ahora podés verlos con entrada libre y gratuita.
Ceci Arellano: “Jardín” a las 21 en El Taller Casa de Arte
Bossas, sambas, xotes de Tom Jobim, Djavan, contemporáneos entrelazados con textos de Cecilia Arellano. El balanceo de un Brasil delicado juguetea entre la música y la palabra en una apuesta a la intimidad. Con Cecilia Arellano (voz, textos), Cacho Hussein (guitarra) y Belén Irigoyen (percusión).
Néstor en Bloque a las 22 en Lemon Arena
Lemon Arena (RN168 - Km 14 - Santa Fe) recibe a Néstor en Bloque para una nueva noche única con éxitos de todos los tiempos. Ya podés encontrar tus anticipadas en Plateavip y puntos de venta físicos.
Sábado 9 de mayo
Tarde de Concierto a las 17 en la Catedral Metropolitana
En el Ciclo de Conciertos a beneficio de la restauración del Órgano, se presenta el Ensamble de Flautas Antiguas, bajo la dirección de la profesora Marta Boero. Desde la calidez de las maderas y con el acompañamiento de Manuel Marina, se interpretarán obras del Renacimiento y Barroco, propias del exquisito mundo sonoro de las flautas dulces. Habrá un bono contribución sugerido y voluntario de $5000.
“El contorno de lo invisible” a las 19 en el Foro Cultural UNL
Obra de la Comedia UNL 2026. Se trata de una creación de la Compañía CabezAbajo de circo, teatro y sombras, dirigida por Ana Municoy y Nati Fessia, Un espectáculo que nos aventura en el universo del realismo mágico, entrelazando el clown, la poética del circo contemporáneo y el misterio del teatro de sombras.
Cuatro seres invitan a grandes y chicos a cruzar un umbral donde lo visible dialoga con lo oculto, desplegando un periplo que desdibuja lo evidente y teje, con ternura y amistad, una inesperada recompensa del destino. Actúan Gisela Colombo, Ariel Costanzo, Siomara Asmus Piérola y Patricio López Rosas.
“Música en el Mercado”, a las 20 en el Mercado Progreso
La Municipalidad de Santa Fe continúa con la programación 2026 de “Música en el Mercado”, el ciclo que por segundo año consecutivo se consolida como el epicentro de la escena sonora de la región.
Este sábado el Mercado Progreso recibirá a Beltra, Humana, Todos Tus Cuerpos y la banda rosarina Moda. La entrada es libre y gratuita y contará con patio gastronómico.
“Las cosas maravillosas” a las 21 en LOA AGM
La obra es interpretada por Mariano Rubiolo, bajo la dirección de Mey Scapola y la asistencia de dirección es de Luis Cicero. La dirección local es de Desiderio Ángel Penza y la asistencia es de Jerónimo Rubiolo. Es una coproducción entre Marita Blanc, Mariano Rubiolo y Desiderio Penza, por Santa Fe, y Eloísa Canton, Bruno Pedemontti, Tomas Rottemberg y Miami New Drama, por Buenos Aires.
“Venecia” a las 21 en ATE Casa España
Se presenta en la Sala Cervantes la obra Venecia de Jorge Accame, bajo la dirección de Maximiliano Leffe y Rodrigo Sabater. Cuenta la historia de una madama que vive en algún remoto lugar de Jujuy y que desea cumplir su viejo sueño de viajar a Venecia y pedir perdón al amor de su vida.
La Gringa: Nurit Scatlier. Graciela: Susana Lafranconi. Marta: Silvia Shubhá Brusa. Rita: Liliana Fiorano. El Chato: Lucas Avile. Don Giacomo: Mariano Olivera
“Pinta Sexo - Golden”, a las 21 en Demos
¿Sentís que el deseo es un misterio? ¿Querés mejorar tu conexión o simplemente entender mejor cómo funciona el placer? Esta charla es la base de todo. Un espacio para volver al origen y hablar de lo que realmente importa: deseo, placer y conexión real. Sin vueltas, sin tabúes y, como siempre, con una birra en la mano.
“Cirko Marisko” a las 21 en Teatro Luz y Fuerza
Después de recorrer durante más de dos décadas las calles, plazas , festivales y eventos de todo el país, Lucas y Martín, los creadores de Cirko Marisko, dan un nuevo paso en su carrera artística: este verano vivirán su primera temporada teatral completa.
“El hombre inesperado” a las 21 en el Teatro Municipal 1° de Mayo
Interpretada por Germán Palacios e Inés Estévez, dirigida por los mismos actores. Un viaje. Un encuentro impensado. Suspenso y misterio. Dos soledades coinciden en un mismo vagón de tren. Sus pensamientos vuelan hasta entrecruzarse en un intercambio pleno de poesía, humor, inteligencia y giros sorprendentes llenos de intriga que podrían transformar sus vidas. ¿Cuánto de esto es azar? ¿Cuánto es destino? El espectador va a decidirlo mientras viaja con ellos.
“Como encendida” a las 21 en el CCP
“Como encendida” de Alberto Serruya. El próximo 9 de mayo, a las 21Hs, en el Foyer del Centro Cultural Provincial, se realizará el estreno de Como encendida, obra escrita y dirigida por Alberto Serruya, con las actuaciones de Carolina Cano y Juan Candioti, y asistencia de dirección a cargo de Luz Labrousse.
El espectáculo propone una relectura de un momento de “La gaviota”, de Antón Chéjov: el regreso de Nina al lugar donde comenzó a actuar. Quien vuelve, ahora transformada, ya no es aquella joven ingenua que soñaba con ser actriz y triunfar, sino una mujer atravesada por el dolor y la experiencia,
Rompiendo Espejos a las 21 en Tribus Club de Arte
Rompiendo Espejos llega a Tribus para una noche única con las mejores canciones de Callejeros. Si te quedaste afuera del Galpón de Tribus en el Festival, ahora podés verlos con entrada libre y gratuita.
Señor Swing a las 21 en Estudio Barnó
Es un cuarteto que recrea el estilo conocido como Gipsy Jazz o Jazz Manouche, popular en Francia entre 1930 y 1950. Su referencia fundamental es Django Reinhardt, un guitarrista gitano que influenció el mundo de la guitarra de jazz, siempre de la mano de Stephane Grapelli, genio del violín. La formación es de instrumentos de cuerdas: violín, dos guitarras y contrabajo.
“El Fiestón” a las 23 en Club Haus
Una noche con ambientación exclusiva y una puesta pensada para vivir una experiencia distinta. La música va a estar enfocada en el cachengue, con todos los hits para cantar, bailar y vivir la noche sin parar. Evento para mayores de 18 años. Entradas por plateavip.com.ar.
Domingo 10 de mayo
“Dracula, transilvando bajito”, a las 20 en LOA AGM
Una obra de teatro apta para todo público, inspirada en la clásica novela de Bram Stocker. La dramaturgia y dirección general está a cargo de Federico Kessler. En esta versión, los intérpretes de Contratelon Teatro llevan al extremo su mirada desfachatada.
Christy Doran y Franco Fontanarrosa a las 20.30 en El Taller Casa de Arte
El guitarrista suizo de origen irlandés y el bajista argentino, que ya compartieron el trío Sound Fountain, recorrerán varias ciudades del país en formato dúo. La cita en Santa Fe será en El Taller Casa de Arte.
Doran fundó grupos como OM, New Bag, Bunter Hund y Sound Fountain, y ha tocado con artistas como Carla Bley, Sonny Sharrock y Evan Parker; Fontanarrosa integra La Mujer Barbuda, Paraíso a la Miseria, Locoto Trío y el proyecto Piazzolla Eléctrico de Nico Sorín.