Aunque el país entero estará con la mirada puesta en la gran final del Mundial, Santa Fe también ofrecerá un fin de semana repleto de propuestas para quienes quieran unir la pasión futbolera con la actividad cultural.
Canticuénticos, Kevin Johansen y teatro: el "mapa" cultural de Santa Fe para este fin de semana
La ciudad reúne una programación con artistas nacionales, espectáculos infantiles y actividades gratuitas para disfrutar en la recta final de las vacaciones de invierno.
Del viernes 17 al domingo 19 de julio, la ciudad tendrá una programación que viaja por todos los géneros y públicos: recitales de artistas nacionales e internacionales, teatro, espectáculos infantiles por las vacaciones de invierno, música y experiencias para disfrutar en familia.
Entre los nombres destacados aparecen Canticuénticos, Kevin Johansen junto a Liniers, Claudio "Tano" Marciello, además de una variada cartelera teatral y múltiples actividades gratuitas distribuidas en distintos espacios de la ciudad.
A continuación, la agenda completa con todos los eventos para disfrutar en Santa Fe durante este fin de semana.
Viernes 17 de julio
Canticuénticos a las 18 en Hub
El reconocido grupo argentino de música para las infancias y familias, presenta sus canciones más queridas y nuevo material. Con más de 18 años de trayectoria, han recorrido América Latina y España, con una propuesta original, que combina diversión con emociones profundas.
Claudio Tano Marciello a las 21 en Tribus
Con la fuerza y la mística que lo convirtieron en una leyenda del heavy metal argentino, El Tano subirá al escenario acompañado por Leandro Radaelli, Giuliano Noe y Melina Marciello para una noche inolvidable.
"Encerrados, de ésta salimos mejores" a las 21 en LOA
Es una típica comedia argentina de autoría de los periodistas santafesinos Juan Manuel Berlanga y Maximiliano Ahumada, que como dupla debutan en la dramaturgia en un texto con evidentes influencias de la realidad socio cultural del presente del país.
"Bernarda la de la Casa" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La Compañía de Señoras presenta una audaz reversión del clásico de Federico García Lorca atravesada por el humor absurdo, el clown y el teatro físico. Un elenco de cinco actrices y músicos en escena dan vida a esta versión desopilante y crítica sobre la opresión y el deseo.
"El Flautista de Hamelin" a las 16 en el Centro Cultural Provincial
La historia transcurre en la ciudad de Hamelin, acosada por una plaga de ratas que altera la vida de todos sus habitantes. En medio de la desesperación aparece un misterioso flautista mágico que ofrece una solución: librar al pueblo de las ratas a cambio de una recompensa. Repite el sábado.
Guardianas K-Pop a las 15 y a las 17.30 en Luz y Fuerza
Las Guardianas K-Pop llegan por Vacaciones de Invierno este 2026 en su esperado Tour Mundial con un gran espectáculo internacional que ya ha conquistado a miles de familias en el mundo con más de 150 funciones agotadas en 15 países y su nominación a Mejor Musical Infantil 2026.
Itatí Barrionuevo a las 21 en Valeri Montrul
Se presenta la reconocida cantante con música popular argentina y latinoamericana.
Vacaciones en las Estaciones Municipales desde las 13.30 en distintos espacios
Estación CIC Facundo: a las 13:30, función de Títeres “Patatín patatero pirata o marinero”. Estación CIC Roca, a las 15, la misma obra. Estación Abasto de 9 a 11.30 y de 14 a 16.30: Cine debate.
Despertar a las 21 en Demos
Es "un encuentro musical único que reúne a tres proyectos locales listos para hacernos vibrar a través de la poesía, el groove y la sensibilidad del formato canción", dicen los organizadores.
Sofá Club: Groove Session a las 21 en El Taller Casa de Arte
Sofá Club es un nuevo proyecto musical de la ciudad de Santa Fe, que invita a escuchar canciones conocidas desde una nueva perspectiva. En la Groove Session, el cuarteto reinterpreta clásicos y joyas del soul, funk, rock, y pop mediante arreglos acústicos que priorizan la sutileza, el groove y la interacción entre los músicos.
Sábado 18 de julio
Kevin Johansen y Liniers a las 21 en Hub
Antes de finalizar su histórica gira, Kevin Johansen y Liniers regresan a Santa Fe para celebrar más de 17 años de su espectáculo conjunto de música y dibujos en vivo, y presentando un nuevo álbum en vivo “Desde que te Madrid” y su nuevo libro “Es nuestra forma de comunicarnos”.
Los Carpinchos a las 21 en Tribus
Presentan su último disco “Avivando la llama”, con Cuyoman como banda invitada. El álbum, producido por Diego Aput (bajista de Cuyoman), profundiza su propuesta de rock litoraleño y fusión de géneros: rock and roll, funk, reggae, ska, murga, folclore y música popular latinoamericana.
"Moscateros" a las 21 en LOA
Es una potente comedia paródica y satírica escrita y dirigida por Federico Kessler. Inspirada libremente en la célebre historia de Alejandro Dumas, la obra combina humor, aventura y una mirada mordaz sobre las desigualdades, las contradicciones humanas y los mecanismos del poder.
K4os a las 20 en la Estación Belgrano
K4os aterriza en Santa Fe con el explosivo “4Ever Tour”, la gira con la que vienen agotando shows en todo el país.
"El país de los colores" a las 11 en la Sala Marechal
La sala de San Martín 2020 presenta la programación del Elenco de Títeres para estas vacaciones de invierno. El espectáculo está especialmente pensado para la participación activa de los chicos y las chicas, quienes deberán ayudar a recuperar sus colores a ‘La Pelo’, una pelota que de tanto jugar los ha perdido.
Shaila + Expulsados a las 19.30 en Tribus
Shaila y Expulsados se presentarán en Tribus Club de Arte el sábado 18 de julio a las 19.30 hs. Como banda invitada estará Maleducado. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
The Party of a Showgirl: Taylor Fest a las 21 en Demos
"Preparate para bailar toda la noche al ritmo de un set musical tremendo que repasa lo mejor de Taylor Swift y de las divas más grandes del espectáculo: Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Olivia Rodrigo, Britney Spears, Tini, Lali y muchísimas más", adelantaron los organizadores.
Domingo 19 de julio
"Las cosas maravillosas" a las 20.30 en LOA
Hacer “una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo, todo aquello por lo que vale la pena vivir”. Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, “Las cosas maravillosas” es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.