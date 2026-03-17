Diálogo entre tradición y libertad

Anastasia Kobekina: La diva descalza del cello

A los 32, la rusa se ha convertido en una de las figuras más carismáticas y singulares de la escena clásica internacional. Su más reciente álbum -dedicado a las célebres suites para cello solo de Johann Sebastian Bach- marca un nuevo punto de inflexión en una carrera en constante expansión, caracterizada por su versatilidad musical, su curiosidad estética y una presencia escénica intensa.