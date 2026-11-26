Marvel Studios publicó un nuevo adelanto de Avengers: Doomsday, la próxima película del universo cinematográfico de Marvel, y sorprendió a los fanáticos con una escena protagonizada por Magneto y Doctor Doom. El breve fragmento muestra un enfrentamiento entre ambos personajes y anticipa uno de los combates más esperados de la producción.
Magneto aparece en el nuevo avance de Avengers: Doomsday y desata la locura de los fanáticos
Se conocieron nuevas imágenes del film que muestra el enfrentamiento de los personajes interpretados por Ian McKellen y Robert Downey Jr. La secuencia anticipa un choque de poderes y deja nuevas pistas sobre el aspecto del villano.
La secuencia reúne a dos figuras interpretadas por actores reconocidos de la franquicia: Ian McKellen vuelve a ponerse en la piel de Magneto, mientras que Robert Downey Jr. encarna a Doctor Doom, el principal antagonista de esta nueva entrega.
En las imágenes, el mutante utiliza sus habilidades para intentar quitarle la máscara a su adversario. El ataque deja al descubierto un detalle del rostro del villano que alimenta las especulaciones sobre su apariencia y el papel que tendrá en la historia.
Un detalle sobre el rostro de Doctor Doom
Uno de los aspectos que más llamó la atención aparece cuando Magneto intenta desprender la máscara metálica de su rival. Aunque consigue desplazarla parcialmente, una energía de color verde impide que termine de quitársela.
El detalle resulta significativo porque Doctor Doom no solamente cuenta con conocimientos científicos y tecnología avanzada: también es un poderoso hechicero. La secuencia sugiere que sus habilidades mágicas podrían ser las responsables de neutralizar el control magnético de Magneto.
Además, durante ese instante se alcanza a observar parte del rostro de Doom. La imagen deja entrever marcas o cicatrices debajo de la máscara, una característica asociada históricamente al personaje en los cómics de Marvel.
Sin embargo, el adelanto no permite establecer con certeza cuál será el origen de esas heridas ni cuánto se mostrará del rostro de Robert Downey Jr. durante la película. La identidad visual del villano continúa siendo uno de los principales interrogantes de la producción.
La fecha de estreno
Avengers: Doomsday tiene previsto su estreno en los cines el 18 de diciembre de 2026. La película está dirigida por Anthony y Joe Russo, los realizadores que estuvieron detrás de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.
El regreso de Downey Jr. al universo cinematográfico de Marvel, esta vez como antagonista, es uno de los principales atractivos del proyecto. El actor había interpretado durante más de una década a Tony Stark, Iron Man, antes de su despedida en Endgame.
La nueva producción también recupera a figuras vinculadas con las películas originales de X-Men, entre ellas Ian McKellen como Magneto y Patrick Stewart como Charles Xavier.
El enfrentamiento entre Magneto y Doctor Doom suma así un nuevo atractivo a la expectativa por la película, que reunirá personajes de distintas etapas del universo Marvel en una historia atravesada por el conflicto entre universos