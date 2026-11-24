El universo cinematográfico de Marvel se prepara para uno de sus acontecimientos más importantes: el estreno de Avengers: Doomsday. La película promete reunir a los Vengadores, los X-Men y los Cuatro Fantásticos en una historia que tendrá al multiverso como uno de sus principales ejes.
Avengers: Doomsday; qué películas y series hay que ver para entender la nueva historia de Marvel
El flamante film de los Vengadores reunirá a personajes de distintas generaciones y universos. Una guía de producciones permite conocer los antecedentes y las conexiones clave antes del estreno.
Con más de dos décadas de producciones, ponerse al día puede convertirse en una tarea extensa para quienes dejaron de seguir la franquicia o quieren comprender las conexiones entre los personajes que formarán parte de la nueva entrega.
Ante ese panorama, seguidores de Marvel compartieron en Reddit una guía con películas y series recomendadas para llegar al estreno con los principales antecedentes. La selección está organizada en cinco grandes bloques narrativos y reúne producciones de distintas etapas.
No se trata de un listado oficial de Marvel Studios ni implica que todos los títulos tengan una participación confirmada en Doomsday. Es una propuesta elaborada por aficionados para repasar las historias y los personajes que podrían resultar importantes.
Los X-Men y los orígenes
El primer recorrido recomendado está dedicado a los mutantes. Aunque la franquicia comenzó antes de que Marvel Studios desarrollara su universo cinematográfico compartido, sus personajes tendrán un lugar destacado en la nueva etapa de la compañía.
Para conocer sus antecedentes, la selección propone seis películas:
- X-Men (2000): presenta al Profesor Charles Xavier, su escuela para mutantes y el enfrentamiento ideológico con Magneto.
- X2 (2003): los mutantes enfrentan una amenaza que pone en peligro su existencia, mientras Wolverine comienza a descubrir aspectos de su pasado.
- X-Men: The Last Stand (2006): la aparición de una supuesta cura para las mutaciones divide a la comunidad.
- X-Men: First Class (2011): muestra los orígenes de la relación entre Xavier y Erik Lehnsherr, antes de convertirse en adversarios.
- X-Men: Days of Future Past (2014): Wolverine viaja al pasado para intentar evitar un futuro en el que los mutantes están al borde de la extinción.
- Logan (2017): presenta a un Wolverine envejecido en un mundo donde los mutantes prácticamente desaparecieron.
El objetivo de este bloque es familiarizarse con personajes como Cíclope, Mística, Bestia y Nightcrawler, además de comprender los conflictos que atraviesan a la comunidad mutante.
El camino de los Vengadores
El segundo bloque reúne películas que permiten reconstruir los primeros años del equipo de superhéroes y conocer a algunos de sus integrantes originales.
Entre las recomendadas aparecen Captain America: The First Avenger (2011), que cuenta cómo Steve Rogers se convierte en el Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial; Thor (2011), que introduce Asgard y el conflicto entre el protagonista y su hermano Loki; y The Avengers (2012), donde Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Black Widow y Hawkeye se unen para detener una invasión.
La lista también incluye Thor: The Dark World (2013), Captain America: The Winter Soldier (2014) y Ant-Man (2015). Estas historias incorporan personajes y elementos que tendrán continuidad en las siguientes etapas del universo cinematográfico.
El tercer bloque se concentra en la ruptura interna de los Vengadores y el desenlace de la denominada Saga del Infinito.
En este tramo aparecen Avengers: Age of Ultron (2015), donde el equipo enfrenta a una inteligencia artificial que se convierte en una amenaza; Captain America: Civil War (2016), que divide a los héroes por sus diferencias sobre el control gubernamental; y Black Widow (2021), que profundiza en el pasado de Natasha Romanoff.
También se recomienda ver Black Panther (2018), Thor: Ragnarok (2017) y Ant-Man and The Wasp (2018), antes de llegar a las dos películas centrales de esta etapa: Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).
En ellas se desarrolla el enfrentamiento contra Thanos, la búsqueda de las Gemas del Infinito y las consecuencias de sus acciones sobre la mitad de los seres vivos del universo.
Una advertencia para quienes vean Black Widow por primera vez: conviene dejar su escena poscréditos para después de Endgame, ya que contiene revelaciones relacionadas con los acontecimientos de esa película.
La nueva generación
Después de Endgame, Marvel comenzó a desarrollar una nueva etapa, con personajes que asumieron el protagonismo y otros que pasaron a ocupar lugares centrales dentro de la historia.
La guía propone incorporar las series The Falcon and the Winter Soldier (2021) y Hawkeye (2021). La primera muestra cómo Sam Wilson y Bucky Barnes enfrentan nuevas amenazas mientras se define quién continuará el legado del Capitán América. La segunda presenta a Kate Bishop y su relación con Clint Barton.
En el cine, el recorrido continúa con Black Panther: Wakanda Forever (2022), que aborda el futuro de Wakanda tras la muerte de T'Challa; Captain America: Brave New World (2025), protagonizada por Sam Wilson; y Thunderbolts (2025), que reúne a un grupo de antihéroes y antiguos agentes.
Estas producciones permiten conocer mejor a figuras como Yelena Belova, Bucky Barnes y Red Guardian, cuyos antecedentes ayudan a comprender la reorganización del mundo de los superhéroes.
El multiverso, la clave
El último bloque es especialmente importante para entender el planteo de Avengers: Doomsday. La historia estará vinculada con las incursiones, fenómenos en los que diferentes universos colisionan y ponen en riesgo la existencia de la realidad.
Para comprender este concepto, la recomendación comienza con las dos temporadas de Loki (2021-2023), una de las producciones centrales para entender las líneas temporales y el funcionamiento de la Autoridad de Variación Temporal.
También aparecen Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), Thor: Love and Thunder (2022) y Ant-Man and The Wasp: Quantumania (2023).
El listado se completa con The Marvels (2023), que conecta las historias de Carol Danvers, Monica Rambeau y Kamala Khan; Deadpool & Wolverine (2024), que incorpora elementos de distintas realidades; y The Fantastic Four: First Steps (2025), que presenta a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm frente a la amenaza de Galactus.
Esta última producción resulta particularmente relevante por la incorporación de los Cuatro Fantásticos al universo cinematográfico de Marvel.
Qué ver si hay poco tiempo
Para quienes no quieran recorrer las más de 30 películas y las cuatro temporadas de series incluidas en la propuesta, los aficionados también plantean una selección más acotada.
La lista prioriza X-Men, X2, X-Men: Days of Future Past, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. A ellas suma las dos temporadas de Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, The Marvels, Deadpool & Wolverine, Captain America: Brave New World, Thunderbolts y The Fantastic Four: First Steps.
El objetivo es concentrarse en tres aspectos: conocer el pasado de los mutantes, entender las consecuencias de la desaparición del equipo original de los Vengadores y familiarizarse con las conexiones entre universos.
Avengers: Doomsday tiene previsto su estreno en diciembre de 2026. La película será seguida por Avengers: Secret Wars, programada para diciembre de 2027, según el calendario difundido por Marvel.
La guía completa de películas y series también puede consultarse a través de Disney+, que organiza las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel por fases y fechas de lanzamiento. La disponibilidad de algunos títulos puede variar según el país.