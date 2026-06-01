El productor musical argentino Bizarrap confirmó de manera oficial su incorporación al elenco de la película animada Toy Story 5, producción que marcará su debut en el ámbito del doblaje cinematográfico. El artista será el encargado de prestar su voz para el personaje de "Santa de Jardín" en las versiones distribuidas tanto en Latinoamérica como en España.
Bizarrap confirmó que será la voz de un nuevo personaje en Toy Story 5
El productor musical argentino debutará en el cine de animación interpretando a un gnomo llamado "Santa de Jardín". La producción de Disney y Pixar, dirigida por Andrew Stanton, sumará también la participación de Bad Bunny.
La información fue ratificada de forma conjunta por el propio músico a través de sus plataformas digitales y por la compañía Disney, que además confirmó que el estreno del largometraje en las salas de cine está programado para el próximo 18 de junio de 2026.
Los detalles de su personaje
La participación del creador de las BZRP Music Sessions se estructurará bajo las siguientes características específicas dentro del film:
- Características del personaje: interpretará a un gnomo de jardín que se incorpora como una figura inédita dentro de la franquicia, asociado conceptualmente a las nociones de protección, buena suerte y conexión con la naturaleza.
- Estética personalizada: las piezas promocionales distribuidas muestran al personaje complementado con una gorra adaptada que exhibe las siglas distintivas del productor argentino.
- Guiño a su discografía: en su anuncio oficial, el músico catalogó este hito laboral como su "capítulo 42", una referencia directa a la sesión musical número 42 de su catálogo tradicional, la cual permanece sin ser publicada y constituye un recurrente objeto de especulación entre sus seguidores.
Detalles de la nueva entrega de la saga
La quinta entrega de la saga se encuentra bajo la dirección de Andrew Stanton —realizador galardonado por Buscando a Nemo y WALL·E— junto a la codirección de Kenna Harris, quienes también asumieron la confección del guion técnico. La banda sonora volverá a contar con las composiciones originales de Randy Newman.
En el plano estrictamente argumental, la historia abordará el conflicto de los personajes históricos —como Woody, Buzz Lightyear y Jessie— frente a la irrupción de Lilypad, una tableta digital que plantea nuevas lógicas de entretenimiento tecnológico para la niña Bonnie.
Asimismo, la intervención de Bizarrap coincidirá en el metraje con otra figura de la música urbana internacional: el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien asumirá el rol de voz para el personaje denominado "Pizza con Anteojos", estructurando una escena compartida entre ambos referentes dentro del universo de Pixar.