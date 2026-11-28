Cazzu presenta “Latinaje (Deluxe)”, una extensión del álbum con el que abrió un nuevo capítulo en su carrera y que la llevó a recorrer escenarios de todo el mundo.
Cazzu presenta "Latinaje (Deluxe)", el último capítulo de una etapa que marcó su carrera
La artista argentina presenta una nueva edición de su álbum, con canciones inéditas que profundizan en el universo sonoro de la música latinoamericana.
Producida por Nicolás Cotton, esta nueva edición profundiza en la exploración de los sonidos latinoamericanos e incorpora canciones inéditas como “Por este amor” y “Te besé”, además de una versión de “Llámame cuando amanezca”, en homenaje a Horacio Guarany.
Entre guitarras criollas, percusiones y letras que atraviesan el apego y la despedida, Cazzu expande el universo musical de Latinaje, poniendo en primer plano su madurez vocal y su fuerza interpretativa.
Con más de 1.450 millones de reproducciones globales en plataformas digitales y canciones como “Con Otra”, “La Cueva” y “Dolce”, “Latinaje” se consolidó como uno de los proyectos más importantes de su trayectoria, trascendiendo fronteras y reafirmando su versatilidad artística.
Con esta edición deluxe, Cazzu le da un cierre discográfico a un proyecto que reivindica sus raíces, celebra la diversidad de la música latinoamericana y representa una de las etapas más significativas de su carrera.
“Latinaje (Deluxe)” ya está disponible en todas las plataformas digitales.
Tracklist
1. Intro
2. Jujuy estrellado
3. Copla
4. Mala suerte
5. Me tocó perder
6. Dolce
7. Balada malvada
8. Ódiame
9. Perdón si no te llamé
10. Engreído (feat. Elena Rose)
11. Que disparen
12. Llámame cuando amanezca
13. Una Loca Enamorada (feat. WIU)
14. Pobrecito mi patrón
15. Con otra
16. La cueva
17. Inti
18. Te besé
19. Otro como tú
20. Ahora (feat. Maka)
21. Por este amor
22. Menú de degustación
Nueva era
“Latinaje” marcó un punto de inflexión en la carrera de Cazzu, debutando en el puesto #1 de Billboard Latin Albums y acumulando más de 1.450 millones de reproducciones en plataformas digitales.
A lo largo de sus 14 tracks, propone un recorrido por distintos géneros como tango, chacarera, salsa, corrido tumbado, merengue y bolero, consolidándose como un verdadero viaje sonoro que honra la identidad y la riqueza cultural de Latinoamérica.
Producido por Nico Cotton y escrito íntegramente por la artista, el disco se destaca por su carácter profundamente personal y su ambición artística, con grabaciones realizadas junto a orquestas en distintos países de la región. A través de sus canciones, Cazzu coloca a la mujer en el centro de la narrativa, explorando su fortaleza, vulnerabilidad y vínculo con la cultura.
El disco la llevó por primera vez de gira por Estados Unidos con “Latinaje en Vivo”. Agotó fechas en Chicago, Phoenix, San José, San Diego, San Antonio, Houston y El Paso, dos noches en el YouTube Theater de Inglewood y el Infosys Theater del Madison Square Garden de Nueva York.
Siguió por México, con entradas agotadas en Querétaro, y por Bolivia, donde agotó Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. En España agotó Las Ventas, en Madrid, y dos noches en Razzmatazz, en Barcelona.
El 3 de octubre hizo el primer estadio de su carrera, en su provincia natal: el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, ante 20 mil personas. La puesta más grande a la que se sumergió hasta ahora como artista, marcando un hito memorable y profundamente emotivo.
Ahora llegará el turno de la etapa de despedida en la gira “Adiós Latinaje”, con 17 shows entre Estados Unidos, México y Bolivia.
Elogios
“Latinaje” fue destacado por la prensa internacional como uno de los lanzamientos más importantes del año, reafirmando a Cazzu como una figura clave dentro de la música latina contemporánea.
Vogue México lo describió como “uno de los acontecimientos musicales más notables del año en la música latina”, mientras que Rolling Stone lo valoró como “una celebración amplia, ambiciosa y unificadora de la música latinoamericana” y lo definió además como su “trabajo más honesto hasta la fecha”.
Por su parte, The New York Times subrayó la habilidad de la artista para “transitar con confianza por estilos latinos y españoles” y Billboard destacó el carácter del disco como “ultrapersonal, ultravulnerable y ultraexperimental”, haciendo foco en su combinación de tradición, desamor y orgullo cultural.