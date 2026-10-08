Ciclo Desvelado Cinentenario

"La general", la obra maestra de Buster Keaton que llega al Cine América

Este jueves a las 22.30, por iniciativa de Cine Club Santa Fe, se proyectará el clásico de 1926, dentro del ciclo que recupera películas que en 2026 cumplen 100 años. Una persecución en tren y una historia ambientada en la guerra de Secesión dieron lugar a una de las grandes cumbres de la comedia muda.