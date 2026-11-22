El domingo 29

Compañía Coral de Santa Fe y Eleuthería se unen para interpretar el Réquiem de Mozart

La agrupación coral y la camerata compartirán la obra póstuma del gran compositor, con solistas invitados de nivel internacional. Será en la Basílica Nuestra Señora del Carmen con entrada libre y gratuita. En la previa, El Litoral repasó la obra y el staff artístico con Pablo Villaverde Urrutia, director de la Compañía.