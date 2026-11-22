La Compañía Coral de Santa Fe, dirigida por Pablo Villaverde Urrutia, unirá fuerzas junto a la Camerata Eleuthería, conducida por Manuel Marina, para presentar la Misa de Réquiem en re menor, K. 626, de Wolfgang Amadeus Mozart. En la ocasión, los solistas invitados serán Florencia Burgardt (soprano), Daniela Prado (mezzosoprano), Gastón Oliveira Weckesser (tenor), Felipe Carelli (barítono).
Compañía Coral de Santa Fe y Eleuthería se unen para interpretar el Réquiem de Mozart
La agrupación coral y la camerata compartirán la obra póstuma del gran compositor, con solistas invitados de nivel internacional. Será en la Basílica Nuestra Señora del Carmen con entrada libre y gratuita. En la previa, El Litoral repasó la obra y el staff artístico con Pablo Villaverde Urrutia, director de la Compañía.
El concierto será el domingo 29 de noviembre a las 21.15, en la Basílica Nuestra Señora del Carmen (La Rioja 2561, Santa Fe), con entrada libre y gratuita. La actividad está auspiciada por Jerárquicos Salud, Amiun, Pilay y El Litoral.
Mientras afinaba detalles para la gran velada, Villaverde conversó con El Litoral para repasar juntos las particularidades de la obra y el desafío artístico que propone.
Legado eterno
-Con Manuel Marina y la Camerata Eleuthería ya habían compartido la Gran Misa en Do Menor. ¿Cómo salió ahora la propuesta para encarar el Réquiem?
-Con la Camerata Eleuthería y en conjunto con Manuel Marina ya habíamos hecho también el “Stabat Mater” de (Gioachino) Rossini en años anteriores a la Gran Misa en Do Menor de Mozart. Y este año decidimos otra vez juntarnos para realizar esta propuesta, tan interesante.
La Compañía ya había realizado hace unos años el Réquiem de Mozart junto al Coro Polifónico de Santa Fe, con la dirección del maestro Sergio Siminovich. Era una obra que el coro quería volver a interpretar.
-Se trata de una obra póstuma, terminada por un discípulo, un Mozart de madurez. ¿Qué es lo que más destacarías de la composición, lo más logrado que tiene esta obra?
-Primero nos encontramos con un Mozart ya maduro musicalmente, que estaba en sus últimos días. No olvidemos que Mozart no muere con una gran riqueza económica, sino todo lo contrario; se le encargaban muchas composiciones a Mozart; había un conde, el conde Walsegg-Stuppach, que le encarga este Requiem para su esposa haciéndola pasar como propio.
Hay todo un misterio atrás del Réquiem de Mozart y de este momento de su vida, que Hollywood lo retrata como que (Antonio) Salieri es quien encarga la obra; pero en realidad era éste conde quien encargó la obra, y Mozart (ya muy enfermo) acepta el encargo sin que figure su nombre porque necesitaba ese dinero para poder mantenerse y vivir.
Muere Mozart habiendo compuesto algunos números por completo; otros números haciendo solamente las voces del coro, el bajo continuo y las cuerdas; y otros números los dejó totalmente inconclusos: no hay información exacta ni siquiera de un bosquejo que haya hecho Mozart de algunos de los números de la obra.
Cuando Mozart muere, su esposa (que necesitaba cobrar una vez entregada la composición) se lo encarga a un discípulo de su marido, Franz Xaver Süssmayr. Y él es quien completa estos números en que faltaban algunas partes o compone totalmente los números que faltaban: es el caso del Sanctus, del Benedictus y el Agnus Dei, de los que no hay ningún registro de que Mozart haya hecho un esbozo.
En los dos últimos números, el Lux Aeterna y el Cum Sanctis Tuis, reutiliza el Introitus y el Kyrie: les pone el texto que corresponde a esos dos últimos números, pero utiliza la misma música de los dos primeros.
Lo más importante ese Mozart maduro, que tiene mucho que ver con esa pesadez y esa idea que, según dicen los musicólogos, lo atravesaba psicológicamente: el miedo a su propia muerte. Está viendo que está enfermo y que probablemente iba morir; por supuesto, como todos sabemos, muere sin finalizar esta obra.
Dramatismo
-El Réquiem es una misa de difuntos, y él está escribiendo enfermo, casi al pie de la tumba.
-Se dice que en su lecho de muerte, el día anterior a fallecer, llamó a muchos músicos para tocar algunas de las partes; y al mismo tiempo que las iban tocando también iba reformulando y dictando para ir completando la obra.
Hablamos de un músico tan importante como Mozart, con todo lo que tiene (más allá del miedo a la muerte): con una pasión muy grande, con un talento infinito. Que, hasta el último momento, incluso estando muy enfermo, muy grave, se ocupaba hasta de ver cómo sonaba.
Más allá de esta cuestión económica y su necesidad, creo en la necesidad de los grandes músicos de todo el tiempo estar componiendo. Porque a los músicos es lo que nos alimenta el espíritu: el hacer música. En este caso, para un compositor, componer música hasta el último momento de su vida.
Y eso se refleja muchísimo en el dramatismo que tienen algunos números, en la instrumentación de los números que ha escrito él: hay algunos instrumentos que no pone en el Réquiem, como la flauta; y los reemplaza por otros para lograr una sonoridad muy diferente al resto de sus obras, por ejemplo remplaza los oboes por los cornni di bassetto en varios pasajes.
Si lo comparamos con alguna de las óperas, con la instrumentación que tiene, por ejemplo, “La flauta mágica”, esta es muy luminosa en relación al color que se logra en el Réquiem. Ahí es donde uno se da cuenta de la profundidad que tenía Mozart en el momento de componer. Y volvemos a su sensación de casi estar componiendo su propio su propia misa de difuntos.
Protagonistas
-Como solistas están Florencia Burgardt, Gastón Oliveira Weckesser, Daniela Prado y Felipe Carelli. ¿Cómo se dio con cada uno la invitación para ser parte?
-Con Felipe, Gastón y Florencia ya habíamos trabajado. También buscamos voces acordes al tipo de sonoridad que requiere la obra. Todos han cantado ya el Réquiem de Mozart en el Teatro Colón o en otros teatros de Argentina. En el caso de Daniela es la primera vez que va participar con nuestra compañía como solista.
Estamos contentos de conformar este grupo de solistas. Siempre decimos que no es tan fácil cuando trabajamos a la distancia, pero tenemos una comunicación y una conexión tan buena con ellos que voy trabajando a distancia.
Viajo para un ensayo, o tenemos consultas continuas o ensayos online, donde vamos trabajando específicamente algunos puntos en particular, en relación a la interpretación que vamos a hacer en conjunto con el maestro Manuel Marina.
Exigencia
-¿Qué es lo más desafiante a la hora de interpretar este Réquiem, para el director y la compañía?
-Primero está la sonoridad que requiere la obra. Mozart tiene algo que yo siempre digo y que mi maestro siempre me decía: “Mozart hace escuela” porque a medida que vas trabajando sus melodías vas aprendiendo un montón de lecciones continuas de canto.
En cuanto al color del sonido que requieren algunos números; en la fuerza dramática (casi operística) que requieren otros, como el Rex Tremendae Majestatis o como el Die Irae, que requieren de una sonoridad con mucha potencia y con mucha proyección; o la agilidad vocal y la liviandad que requieren las fugas, como el Kyrie; o los dos Ossanas que hay, que requieren agilidad.
No es una obra en absoluto fácil para un coro, donde tenés que tener además las cuerdas muy equilibradas, donde la contralto tiene un protagonismo especial, donde la soprano lleva notas muy agudas en las coloraturas. Tiene matices, hay pianissimos
También las articulaciones: el texto que es en latín pero fue compuesto por un compositor que vivía en Austria, con lo cual también tenemos que pensar cómo Mozart pensaba la fonética del latín: si bien tenemos que pronunciarlo como corresponde al latín litúrgico, vemos qué articulaciones tenía el idioma que componia Mozart.
Son muchos detalles que el coro tiene que ir trabajando y comprendiendo; para que en el momento (que ya ocurrió) que nos juntamos con la orquesta haya este todo a punto.
Hay muchas partes que toca la orquesta que van doblando las líneas del coro: por ejemplo, el caso de las fugas que nombraba. Tienen esa dificultad en cuanto a la coloratura: las cuerdas sobre el resto de los instrumentos de la orquesta están doblando al coro. Entonces la afinación también tiene que ser impecable, tiene mucho cromatismo en las fugas que las hace muy complejas.
La dificultad de la obra es enorme, pero el coro está muy acostumbrado a ese tipo de repertorio, a esas exigencias de aprendizaje; y con los ensayos que tiene el coro, (no ensayamos muchas veces por semana) realmente responde con eexcelente maleabilidad.
Ayer (por el miércoles) tuvimos el primer ensayo con la orquesta, y con Manuel Marina siempre hablamos de la ductilidad y la maleabilidad que tiene el coro, que realmente es asombrosa: podríamos decir que es un coro profesional.
Nuevo ciclo
-Ya estamos a las puertas del fin de año. ¿Hay proyectos en vista para 2027?
-Sí: terminamos el año con esta obra, estamos muy felices. No hicimos mucha cantidad de conciertos este año, pero los conciertos que tuvimos fueron muy bien preparados, muy bien pensados.
Tuvimos por tercera vez la oportunidad de ser invitados por el Teatro Colón para cantar en el Salón Dorado. Participamos como invitados por el Instituto San José Adoratrices en la Noche de los Museos. Distintos conciertos que nos llenaron el alma, muy ovacionados por el público que asistió a esos conciertos.
Estamos preparándonos para las nuevas audiciones, buscando nuevas voces, sobre todo voces masculinas que el coro necesita: tenores, barítonos y bajos; y alguna que otra voz grave femenina. Ya nos ponemos en órbita con eso para, a partir de febrero, hacer las nuevas audiciones y en marzo comenzar con los nuevos proyectos.
Tenemos pensado un nuevo concierto en Buenos Aires, un viaje un poco más largo que estamos planificando, no queremos decir nada todavía.
Y planificando también un año que queremos que sea de mucho crecimiento para el coro. Ha sido un crecimiento sostenido en estos 12 años que tiene el coro, y estamos felices: es un grupo maravilloso, un grupo donde la gente va con mucha felicidad a cantar a cada ensayo.
Van porque quieren ir, no porque se les obliga. No es un coro rentado, pero la felicidad y la garra que le ponen realmente hace que se escuche como un coro profesional.