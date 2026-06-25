La noche del 22 de junio marcó un nuevo capítulo en la trayectoria de Pepe Cibrián Campoy. En una función exclusiva para prensa e invitados especiales realizada en el Hipódromo de San Isidro, se presentó oficialmente “Drácula II: Resurrección”, la esperada continuación del universo teatral que cautivó a más de cuatro millones de espectadores desde el estreno de “Drácula, el Musical” en 1991.
Pepe Cibrián estrenó "Drácula II: Resurrección", una experiencia teatral inmersiva
A 35 años del fenómeno que revolucionó el teatro musical argentino, el director presenta una nueva historia ambientada tres décadas después. Con una producción de gran escala junto al Circo Rodas, la obra combina tecnología de última generación y un elenco de 28 artistas para dar vida a una historia de amor, redención y eternidad.
La función tuvo lugar en una imponente carpa de última tecnología instalada por el Circo Rodas, especialmente traída desde México y acondicionada como un teatro inmersivo con capacidad para 1.300 personas. Con la sala colmada y una atmósfera cargada de expectativa, el espectáculo culminó con una ovación de pie para los 28 artistas en escena y para el propio Cibrián, quien subió al escenario para agradecer el respaldo del público en esta nueva etapa de una de sus creaciones más queridas.
Entre los asistentes estuvieron destacadas figuras del espectáculo, como Graciela Alfano, Georgina Barbarossa, Flavio Mendoza, Marcelo Polino, Andrea Rincón, Coki Ramírez, Nora Cárpena, Ingrid Grudke y Adabel Guerrero, entre muchos otros. También acompañaron el lanzamiento autoridades locales, entre ellas el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y el secretario de Gobierno, Jorge Sánchez Sorondo.
Una historia inédita
Lejos de ser una simple secuela, “Drácula II: Resurrección” propone una mirada renovada sobre el mito que convirtió a Cibrián en una referencia fundamental del teatro musical argentino.
La trama transcurre treinta años después de los acontecimientos ocurridos en Whitby. Mina Murray, atravesada por el paso del tiempo y la pérdida de Jonathan Harker, se enfrenta a un pasado que nunca terminó de desaparecer. En ese contexto reaparece Wolf, una nueva encarnación de Drácula, no sólo como la criatura inmortal sedienta de sangre, sino como un ser condenado a amar eternamente y en busca de redención.
Los protagonistas de esta nueva historia son Diego Duarte Conde (quien ha participado en algunas puestas del “Drácula” original) en el papel de Wolf, y Antonela Cirillo como Mina. Completan el elenco principal Heidy Viciedo (Roxana/Rubí), Michel Hersch (Jonathan Harker Hijo) y Melina Kantor (Magui).
“Hay historias que no se abandonan, se guardan en la sangre. Volver no es repetir; es mirar aquello que fue con los ojos de quien ha vivido, amado y perdido más. Esta resurrección no habla solo de vampiros, habla de lo que persiste y de aquello que sigue buscando redención en el amor”, expresó Cibrián al referirse a este esperado regreso.
Producción a gran escala
La nueva obra es fruto de la alianza entre Pepe Cibrián y el Circo Rodas, una sociedad artística que apuesta por llevar la experiencia teatral a un nuevo nivel.
El espectáculo cuenta con 28 artistas en escena y un impresionante despliegue visual compuesto por 246 trajes de época diseñados por Vanesa Mascolo. La música original fue creada por Pablo Flores Torres, mientras que los arreglos musicales están a cargo de Yair Hilal y la coreografía lleva la firma de Matías Ramos.
La propuesta busca sumergir al espectador en el universo de Drácula desde el primer instante, gracias a una combinación de iluminación, sonido y escenografía especialmente concebida para transformar la carpa en una experiencia sensorial inmersiva.
Homenaje previo
Semanas antes del estreno, Pepe Cibrián recibió un reconocimiento que simboliza la magnitud de su legado. El 26 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de Drácula, el creador fue homenajeado con una estrella en la avenida Corrientes, frente al Teatro Presidente Alvear.
La ceremonia reunió a colegas, artistas y antiguos integrantes de los distintos elencos de “Drácula, el Musical”, y tuvo como momento destacado una intervención artística inspirada en “Drácula II: Resurrección”. Allí, Cirillo y Duarte Conde interpretaron en vivo un adelanto de la obra, ofreciendo una primera muestra de la química y la intensidad emocional que caracterizan a esta nueva producción.
Fenómeno cultural
Desde su estreno en 1991, “Drácula, el Musical” (con música de Ángel Mahler) se convirtió en uno de los mayores fenómenos escénicos de la Argentina, sentando las bases del teatro musical moderno en el país y alcanzando cifras históricas de convocatoria.
Con “Drácula II: Resurrección”, Cibrián no busca repetir una fórmula exitosa, sino expandir ese universo desde una perspectiva más madura y profunda. Amor, memoria, deseo y redención se entrelazan en una propuesta que combina la esencia del clásico con las posibilidades tecnológicas y narrativas del teatro contemporáneo.
El mito resucita tres décadas después. Y lo hace con una producción ambiciosa que apuesta a emocionar a nuevas generaciones sin perder el vínculo con quienes alguna vez quedaron fascinados por la historia que cambió para siempre el teatro musical argentino.