Secuela

Pepe Cibrián estrenó "Drácula II: Resurrección", una experiencia teatral inmersiva

A 35 años del fenómeno que revolucionó el teatro musical argentino, el director presenta una nueva historia ambientada tres décadas después. Con una producción de gran escala junto al Circo Rodas, la obra combina tecnología de última generación y un elenco de 28 artistas para dar vida a una historia de amor, redención y eternidad.