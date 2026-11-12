A través de un emotivo comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, la emblemática banda británica Duran Duran anunció la salida de su histórico baterista, Roger Taylor, quien además confirmó su retiro definitivo de la actividad musical. La decisión del músico de 66 años responde a un problema auditivo que le impide continuar desempeñándose en los escenarios.
Duran Duran anunció la salida de su baterista Roger Taylor por un problema auditivo
El músico de 66 años confirmó su retiro definitivo de los escenarios debido al agravamiento de un cuadro de tinnitus tras décadas de trayectoria.
El diagnóstico médico que motivó el adiós
En el texto compartido por la agrupación, el propio Taylor explicó que su alejamiento se debe al agravamiento de un cuadro de tinnitus (una afección que genera zumbidos persistentes en los oídos).
"Esta es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Tocar la batería en esta banda ha sido la alegría de mi vida, pero la verdad es que mi tinnitus ha ido empeorando progresivamente, y he llegado al punto en que debo escuchar a mi cuerpo y a mis médicos", detalló el artista.
A pesar de la tristeza por el cierre de este ciclo, el baterista destacó que se despide en un gran momento profesional, tras haber completado una exitosa gira por el Reino Unido y Europa, encabezar por segunda vez el festival BST Hyde Park, ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll y regresar al estudio de grabación junto al productor Nile Rodgers.
El mensaje de sus compañeros
Por su parte, Simon Le Bon, Nick Rhodes y John Taylor despidieron a su colega refiriéndose a él como un "hermano" y definiéndolo como "una pieza clave del sonido de Duran Duran a lo largo de dos etapas extraordinarias". "Apoyamos plenamente su decisión y le deseamos salud y felicidad. Siempre será parte de esta familia", expresaron los integrantes del grupo.
Roger Taylor formó parte de la alineación original que llevó a Duran Duran al estrellato mundial en la década de 1980, permaneciendo en la banda hasta 1985. Tras un prolongado paréntesis, regresó en 2001 para mantenerse activo durante un cuarto de siglo adicional y participar en seis álbumes de estudio, siendo Danse Macabre (2023) su último trabajo discográfico con el conjunto.