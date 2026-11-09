El domingo 8, en el Metropolitano Rosario, se presentó Ronnie Wood & His Ammo Band, formación con la que el guitarrista de The Rolling Stones (y ex Faces) está girando para presentar “Fearless: Anthology 1965–2025”: un material que reúne canciones de todas sus épocas y proyectos; en el tour participa como artista invitada especial a la cantante irlandesa Imelda May.
"El pibe de los Stones" recorrió el espinel de sus canciones más queridas
A los 79 años, el mítico guitarrista está girando con la excusa de promocionar el compilado “Fearless: Anthology 1965–2025”. Con una banda integrada por viejos compañeros y nuevas figuras, repasó canciones de The Rolling Stones, Faces y su discografía solista en el Metropolitano Rosario. Coki Vila fuero los soportes locales, y varias celebridades se sumaron a la audiencia.
Apertura
El soporte local fue Coki Vila, el dúo integrado por el eterno César “Coki” Debernardi en voz y Ricardo Vilaseca en teclados, ya con el telón de fondo con la estética de la antología, con el doble rostro de Wood (joven y viejo).
El líder de los Killer Burritos disparó “La balsa” de Los Gatos desde su áspera garganta, como tributo a la rosarinidad. Siguió con la calamariana “Un millón de dólares” y “Mis ruinas”, sobre piano y strings del ex Identikit y Vilma Palma.
“Yo estoy re cagado, pero espero que la estemos pasando bien”, comentó el cantante, habitual compañero de andanzas de Fito Páez; a continuación, interpretó “Perdida” y “La tormenta”.
Debernardi se quedó en musculosa y, ante un grito, comentó: “60”. Cantó “Villa Cristal” y agarró la pandereta para la intensa “Linyera”. Pidió que festejen que venía el último tema (la maldición del telonero), antes de “Baila”, con solo pianístico de Vilaseca.
En la previa al número central, aparecieron invitados especiales como Andrés Ciro Martínez, José Palazzo (creador de Cosquín rock), Néstor Ramljak (cantante de Nonpalidece) y Martín “Chino” Benítez (frontman de La Grecia); también figuras locales como Diego Popono Romero (Los Vándalos) e Ike Parodi, y la ministra de Cultura provincial, Susana Rueda, entre otros.
(No) sólo Rock ‘n’ Roll
A las 20.57, entre banderolas de caballos rampantes cromados, salió la formación integrada por Andy Newmark (batería, canoso e impasible como Charlie Watts), Johnny Lee Schell (guitarra), Willie Weeks (bajo; junto con Newmark, estuvo desde los comienzos solistas de Wood), Andy Wallace (teclados), y la impactante corista Chanel Haynes, de melena a lo Tina Turner y vestido metalizado.
Desde un micrófono triple Ronnie arrancó con su voz característica, algo nasal, “It’s Only Rock ‘n’ Roll (but I Like It)”: un himno stone, rematando con potente solo y melodías ad libs de la morocha. “Es un gusto estar en Rosario, les mandamos mucho amor”, saludó: delgado, en camisa gris y remera verde, con sus cabellos despeinados de siempre.
Comenzó en su Les Paul “Am I Grooving You” (canción de Bert Russell y Jeff Barry que grabó en su primer disco), pasándose a la armónica y compartiendo voces con la enrulada corista, dándole espacio para lucirse a Weeks y Newmark. Para ese entonces, los cantitos de “vamos los Stones” ya se habían convertido en “Olé olé, Ronnie, Ronnie”.
“Vamos a tocar ‘Flying’, una canción de los Faces”, anunció, cediendo el protagonismo vocal a Haynes sobre el órgano de Wallace; ella hizo explotar el tema, antes y después del solo con slide sobre la Duesenberg Starplayer TV (de media caja y acabado tortuga/venecita).
Schell inició las estrofas de la juguetona y bailable “Hey Negrita” (una canción que Wood les inspiró a Jagger y Richards durante las audiciones previas a su ingreso a la banda), sumando a Chanel, maracas piano, solo con y sin slide en la Fender Stratocaster.
“En siete días más ella vendrá”: así anunció “Seven Days” (Bob Dylan) pasándole el protagonismo a las cuerdas de Schell. Presentó a los integrantes de la banda, mientras atajaba una bandera del público.
Invitadas
En remera, y con la Starplayer reintegrada por la joven asistente femenina que se encargó de sus instrumentos, arrancó a blusear anunciando a May, quien arrastró su sensualidad entre flecos negros y brillos, mientras la otra vocalista se pasó al órgano, mientras Wallace hacía lo propio en el piano.
La irlandesa desplegó toda su potencia vocal y sus matices en “Remember (Walking in the Sand)”, la canción de The Shangri‐Las que se volvió viral en los videos de “oh, no”. Logró así que la monada coreara “Imelda, Imelda”.
Compartieron el triple mic para la rocanrolera “You’re So Fine”, del repertorio del grupo vocal The Falcons. Ante el “olé olé”, el referente se la tocó él mismo en la guitarra, ante de pasar al romanticismo cadencioso de su canción “Mystifies Me” con una cantante de cada lado (justificando así el soporte triple)
“Chanel nos va a cantar una canción llamada ‘River Deep, Mountain High’ (éxito de Ike & Tina Turner escrito por Phil Spector, Jeff Barry y Ellie Greenwich) mientras volvía el cantito de “vamos los Stones”. “I love you”, reforzó Haynes hacia el público, acompañada por las palmas de la multitud.
Desaceleraron para “Chain of Fools”, canción escrita por Don Covay para Aretha Franklin, con Ron como lead apoyado en las chicas y un cierto toque folk rock.
“Vamos a hacer a Imelda cantar country”, anunció Ron, “con la maravillosa Mera”. Schell tomó la acústica y el solista la ESP Ron Wood Signature (modelo propio, estilo Telecaster) para “Country Honk” de The Rolling Stones (muy coreada), con Mera Royce haciendo filigranas y el solo principal en su violín: todo el sabor del fiddle folk (de Irlanda a las planicies norteamericanas).
“Esta es especialmente para ustedes”, prometió: fue “Breathe on Me”, vestida por solos viajeros y fills de batería. De ahí fue a “Show Me” (Craig Parks / Marlon Williams) en clave de blues rock, con cortes para que quede la base rítmica tocando sola.
En ese instante le tiraron una camiseta argentina, que el veterano colgó del micrófono de adelante (uno que casi no se usó). “De vuelta a Faces”, avisó, para el folk simpático de “Ooh La La”, con solo de piano blusero (antes de que la liquide el líder en sus cuerdas).
Regresaron al repertorio de los de la lengua, con el mid tempo de “Can’t You Hear Me Knocking” a cargo de las chicas: May profunda por abajo y Haynes vibrando arriba. Wood volvió a la armónica entre las maracas de las cantantes, antes de volver a la guitarra para disparar toda su pirotecnia, más expresiva que virtuosa.
Tiró un par de púas a la audiencia, y preguntó: “¿Pueden sentir el fuego?”, anticipando así “I Can Feel the Fire”, la que abre su debut solista (“I’ve Got My Own Album to Do”, de 1974). Remataron ese segmento para arriba con el rock and roll de “Outlaws” desde el piano de Wallace.
La última
Dejó raudamente el escenario entre besos y abrazos con las chicas. Pero volvió enseguida, vistiendo una camiseta de Argentina tuneada por el programa QSLB (Que Se La Banquen) que ya lució en otras ocasiones. Se colgó una guitarra que no había usado en toda la noche: una Zemaitis negra con disco de metal adelante, de los tiempos en que compartía los Faces con Rod Stewart.
La última canción fue de esos tiempos también: “Stay With Me”, con el último solo con slide. Sin dejar margen a la duda, los asistentes desmontaron el pie del micrófono para que la banda esté cómoda en el saludo final, sumando a la violinista invitada.
Así, sin mayores ceremonias, se fue del escenario rosarino una leyenda del rock; dejando destellos de su propia magia, más allá de la marca registrada a la que se sumó para pasar a la historia.