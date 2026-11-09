Ronnie Wood & His Ammo Band + Imelda May

"El pibe de los Stones" recorrió el espinel de sus canciones más queridas

A los 79 años, el mítico guitarrista está girando con la excusa de promocionar el compilado “Fearless: Anthology 1965–2025”. Con una banda integrada por viejos compañeros y nuevas figuras, repasó canciones de The Rolling Stones, Faces y su discografía solista en el Metropolitano Rosario. Coki Vila fuero los soportes locales, y varias celebridades se sumaron a la audiencia.