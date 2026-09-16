La gira estadounidense de Ed Sheeran quedó envuelta en una crisis inesperada. Después de que Macklemore fuera apartado de las fechas restantes del Loop Tour por sus intervenciones públicas en favor de Palestina, los cuatro artistas que todavía acompañaban al músico británico anunciaron su salida en señal de solidaridad con el rapero.
Ed Sheeran se queda sin teloneros tras la salida de Macklemore
Finneas, Lukas Graham, Beoga y Aaron Rowe decidieron abandonar el Loop Tour en solidaridad con el rapero estadounidense, apartado después de pronunciarse a favor de una “Palestina libre” durante dos conciertos en Nueva Jersey. La polémica también sumó las críticas de Roger Waters, Pink y otras figuras de la música.
Finneas, Lukas Graham, Beoga y Aaron Rowe comunicaron por separado que no participarán de las próximas presentaciones. El episodio abrió además una discusión más amplia sobre los límites de la expresión política de los músicos en escenarios comerciales y sobre el poder de los promotores y propietarios de los grandes estadios.
El conflicto se originó durante las presentaciones de Macklemore en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los días 4 y 5 de septiembre. El artista aprovechó sus intervenciones para manifestarse sobre la situación en Gaza, pidió una “Palestina libre”, aseguró a los palestinos que “no están olvidados” y presentó “Hind’s Hall”, su canción de protesta de 2024.
Versiones enfrentadas
Tras esas actuaciones surgieron críticas de organizaciones proisraelíes y reclamos para que el rapero fuera retirado del cartel. Según la información difundida por la promotora Messina Touring Group, distintos estadios habían advertido que no permitirían la realización de los conciertos si Macklemore continuaba como telonero.
Uno de los principales protagonistas de la disputa fue Robert Kraft, propietario del Gillette Stadium de Massachusetts y de los New England Patriots. Kraft confirmó que Macklemore no se presentaría allí y justificó la decisión por sus declaraciones recientes y por lo que describió como un historial de expresiones ofensivas para la comunidad judía.
Macklemore, en cambio, señaló a Kraft como uno de los responsables de las presiones sobre los propietarios de otros estadios. El rapero sostuvo que se había planteado un ultimátum: si continuaba formando parte de la gira, los conciertos no podrían realizarse en determinados recintos.
El 14 de septiembre, Macklemore confirmó su salida. En su descargo sostuvo que no consideraba que él, Sheeran o Pink fueran las víctimas de la situación y volvió a colocar el foco sobre la población palestina.
Sheeran dio al día siguiente su propia versión. El cantante afirmó que la exclusión de Macklemore “fue decisión del promotor, no mía” y explicó que los responsables de los recintos habían comunicado que cancelarían los espectáculos si el rapero continuaba en el tour.
El británico también defendió su decisión de no realizar pronunciamientos políticos durante sus conciertos. Dijo tener opiniones personales sobre el conflicto entre Israel y Palestina, pero sostuvo que prefiere que sus shows sean espacios de “unidad, alegría y escapismo”. Al mismo tiempo, afirmó respetar la determinación de Macklemore de defender públicamente aquello en lo que cree.
El primero en bajarse
Las explicaciones de Sheeran no frenaron las repercusiones. Finneas, productor, compositor y hermano de Billie Eilish, fue uno de los primeros en anunciar su salida.
“No hay que silenciar a los artistas cuando alzan la voz por los oprimidos. Apoyo a Palestina y a su gente”, escribió en sus redes sociales.
Su decisión tiene además una consecuencia para el público argentino: Finneas tenía previsto acompañar a Sheeran durante parte de la gira sudamericana, incluida la presentación anunciada para el 29 de noviembre de 2026 en el estadio de Huracán.
Aaron Rowe también confirmó que abandonaba el tour. El músico irlandés agradeció públicamente a Sheeran por las oportunidades que había recibido, pero explicó que no podía continuar ante lo que consideraba un intento de silenciar voces críticas de las acciones de Israel en Gaza.
La banda danesa Lukas Graham comunicó una decisión similar. El grupo defendió la posibilidad de hablar públicamente sobre la guerra y sobre la muerte de civiles, y recordó el ambiente de libertad de expresión en el que crecieron sus integrantes.
Por su parte, Beoga, grupo de folk irlandés que acompaña profesionalmente a Sheeran desde hace más de una década, también anunció su salida. La banda cuestionó el silenciamiento de Macklemore, manifestó su apoyo a la causa palestina y, al mismo tiempo, remarcó que mantiene su amistad con el cantante británico y que considera el diálogo una herramienta para abordar el conflicto.
Otras voces en debate
La controversia excedió rápidamente al grupo de artistas vinculados al Loop Tour. Roger Waters, cofundador de Pink Floyd y conocido por sus posiciones públicas sobre la cuestión palestina, publicó un mensaje dirigido a Sheeran en el que cuestionó duramente su postura frente a la exclusión de Macklemore.
También apareció en la discusión Pink, quien había cuestionado la utilización de imágenes relacionadas con la guerra durante las actuaciones de Macklemore. Posteriormente, aclaró que no había pedido que el rapero fuera despedido de la gira.
Otras figuras, entre ellas la activista y animadora infantil Ms. Rachel, las congresistas estadounidenses Ilhan Omar y Pramila Jayapal, y las artistas Zara Larsson y PinkPantheress, expresaron su apoyo a Macklemore o cuestionaron distintos aspectos de la controversia.
El episodio dejó planteado, además, un debate sobre el poder de los grandes recintos y los promotores para condicionar el contenido que los artistas presentan sobre sus escenarios.
La Coalición Nacional contra la Censura, citada en el material, señaló que los propietarios privados de estadios tienen determinadas facultades para decidir quién actúa en sus instalaciones, aunque advirtió sobre las consecuencias que este tipo de decisiones puede tener para la libertad de expresión.
Macklemore y el activismo
Nacido como Benjamin Hammond Haggerty en Seattle, el 19 de junio de 1983, Macklemore construyó una carrera que combina el hip hop, el pop y una marcada presencia de cuestiones sociales en sus canciones y actuaciones.
Su salto internacional llegó junto al productor Ryan Lewis. El dúo publicó en 2012 el álbum “The Heist”, que incluyó éxitos como “Thrift Shop” y “Can’t Hold Us”. En 2014 ambos recibieron cuatro premios Grammy, incluido el de Mejor Artista Nuevo.
Otra de sus canciones más conocidas, “Same Love”, grabada junto a Mary Lambert, abordó los derechos de la comunidad LGBTQ+ y el matrimonio igualitario, convirtiéndose en una de las piezas más reconocibles de su repertorio de contenido social.
Tras su separación artística de Ryan Lewis, Macklemore continuó su carrera como solista con discos como “Gemini” (2017) y “Ben” (2023), este último centrado en experiencias personales y su proceso de recuperación.
“Hind's Hall” y la causa palestina
El posicionamiento de Macklemore sobre Palestina no comenzó con la gira de Sheeran. Participa desde 2023 en manifestaciones propalestinas y en 2024 publicó “Hind's Hall”, canción cuyo título alude al edificio de la Universidad de Columbia ocupado por estudiantes que protestaban por la guerra y que fue rebautizado en homenaje a Hind Rajab, una niña palestina de cinco años fallecida en Gaza.
Durante los conciertos de Nueva Jersey, Macklemore retomó ese posicionamiento. Con una kufiya alrededor del cuello, explicó que una de las razones por las que había aceptado participar de la gira era precisamente la posibilidad de pronunciar ante grandes audiencias las palabras “Palestina libre”.
Al mismo tiempo, buscó diferenciar su crítica al Estado de Israel de una crítica hacia las personas judías. Según el material, durante su intervención sostuvo que cuestionar a Israel, el apartheid o el genocidio no significaba cuestionar a la comunidad judía y presentó su mensaje como una reivindicación de la paz, el amor y la igualdad.
Su salida del Loop Tour convirtió así una intervención política de pocos minutos en un conflicto que terminó modificando la estructura de la propia gira. Por ahora, el tour de Sheeran continúa previsto, pero las próximas fechas deberán desarrollarse sin Macklemore y sin los cuatro artistas que decidieron abandonar el proyecto en solidaridad con él.