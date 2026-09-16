Por su apoyo a Palestina

Ed Sheeran se queda sin teloneros tras la salida de Macklemore

Finneas, Lukas Graham, Beoga y Aaron Rowe decidieron abandonar el Loop Tour en solidaridad con el rapero estadounidense, apartado después de pronunciarse a favor de una “Palestina libre” durante dos conciertos en Nueva Jersey. La polémica también sumó las críticas de Roger Waters, Pink y otras figuras de la música.