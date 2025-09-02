El Retablo: 27 años de títeres, música y resistencia compartida

El Retablo celebra 27 años de existencia, todo un hito para una sala independiente. "Es un pedazo de historia de nuestras vidas, de todos los que pasaron y pasan por acá", remarcó Cristina Pepe, referente de la sala.
El nuevo aniversario muestra un camino de luchas y celebraciones que lo volvieron una referencia para las expresiones artísticas independientes de la región.
Desde su inauguración, en Moreno 2441, se consolidó como un lugar donde los títeres (de guante, de varilla y marionetas) son un vehículo de aprendizaje artístico y comunitario.
"Aprendimos mucho, en el arte que practicamos, y en la relación con distintos artistas de la ciudad: teatro, mimo, plástica, fotografía, música, muchísima diversidad", confesó Pepe, al resumir décadas de labor colectiva.
Mantener un espacio cultural independiente no es sencillo. Cristina recordó los años de crisis, desde el 2001 hasta los desafíos recientes con el Instituto Nacional del Teatro, que dejó a muchas salas en un limbo administrativo.
"Nos ha incitado a juntarnos, formar agrupaciones de salas independientes, visibilizar nuestro trabajo y mostrar que todo esto se sostiene a puro esfuerzo de los artistas", explica.
Cada espectáculo es fruto del compromiso: limpiar, mantener, preparar la programación, atraer al público y gestionar los medios necesarios para que el arte llegue a quienes lo valoran.
La celebración de los 27 años evidencia el vínculo con quienes hicieron de la sala su "segunda casa". El ciclo "Músicos por El Retablo" reúne a intérpretes que iniciaron su carrera allí y ahora buscan retribuir a la sala lo que les brindó.
"Quisieron devolverle, según dicen ellos mismos, lo que les ha dado porque la consideran su casa. En El Retablo se pueden hacer cosas que en otros ámbitos más académicos no se pueden", destacó Pepe.
La celebración de los 27 años será el sábado 6 de septiembre a las 20. Participará El Retablo de las Maravillas con secuencias titiriteras. También Juanjo Vitale, Alicia Naffa, Cacho Hussein, Margarita Constanza, Juan Edreira y Adrián Monti.
Además de la música, El Retablo mantiene su compromiso con los títeres y el teatro familiar. Este año se estrenó "Ratones en la biblioteca", un espectáculo que entrelaza tres cuentos en una dramaturgia de humor que ayuda a pensar.
"El arte abre puertas, da cabida a la imaginación y permite encontrar capacidades que a menudo ni el mismo ser humano conoce", subrayó Pepe. En El Retablo, la respuesta del público es vital, especialmente en los títeres, un arte que a pesar de su marginalidad sigue generando emociones en niños y adultos.
A lo largo de 27 años, El Retablo se convirtió en pequeño referente para el arte independiente, un espacio donde conviven música, teatro, plástica y títeres con un mismo objetivo: mantener viva la creatividad.
Desde su resiliencia, la sala demuestra que el arte sigue siendo un motor de comunidad y expresión cultural. Como dijo Cristina Pepe: "Celebrar la vida que transcurre en El Retablo es celebrar la vida del arte en Santa Fe".
