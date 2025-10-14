Cuatro extraños, un velorio y el brindis navideño

El grupo Amalgama estrena la obra "Muerte en Navidad", de Adriana Ferrari. La primera función será el viernes 17 de octubre a las 21 en Estudio Barnó (Marcial Candioti 3910). Luego, habrá funciones los días 18, 24, 25 y 31 de octubre.
"En una sala velatoria, la víspera de Navidad, cuatro personajes se encuentran atrapados entre la solemnidad de la muerte y lo absurdo de la vida. Susana, Wándulo, Myriam y Fito terminan compartiendo recuerdos, sospechas, confesiones y hasta un brindis improvisado", señala la sinopsis.
"El texto de Ferrari es muy rico en imágenes y situaciones, que se desarrollan en varias direcciones: esa situación de afrontar una muerte genera respuestas variadas, según el contexto, desde una congoja interminable hasta la indiferencia más despreciativa", expresó Larisa Sánchez a este medio.
"Es un momento clave en la vida de mucha gente y también es un momento en el cual lo que está guardado, oculto, puede salir a relucir, por lo tanto es algo que ofrece muchas vetas para explorar en el humor", agregó.
"Y si a ese momento se le suma la oportunidad de una Navidad, con toda la resonancia que esa fecha tiene para mucha gente, se genera un combo muy particular", sumó. Por eso, el grupo decidió abordar el material dramatúrgico con mucho respeto, sin cambiar casi nada, buscando explorar y explotar lo escrito en toda su profundidad.
El grupo Amalgama lleva años apostando a distintas vertientes de la comedia, desde el absurdo hasta el drama con humor.
"Hemos ido mejorando nuestra comprensión de lo que requiere el género y lo hemos plasmado en puestas cada vez más complejas en términos de escena y actuación", expresó Sánchez al respecto.
"Nos interesa el desafío y la dificultad así que siempre buscamos eso, en cada puesta que encaramos, sabiendo que la comedia es siempre una cuesta arriba", destacó. En el mismo sentido, apuntó que es un género que a aquello que le apunta "lo desmitifica, lo desacraliza, lo profana".
"La comedia aporta sobre todo la molestia que se produce al descubrir que ciertas cosas se pueden ver desde otra distancia, más lejos o más cerca, y que esa distancia cambiada produce risa", remarcó.
Una característica del grupo es que, en las producciones, todos sus integrantes suelen involucrarse en dirección, producción y diseño escénico.
"En este caso ha sido todo un labor más colectiva. Veníamos de un desgaste significativo y salió así naturalmente, una responsabilidad más compartida para hacer más soportable las responsabilidades de cada función", explicó Sánchez.
"Y salió bien. Siempre trabajamos entre nosotros con un gran respeto por el otro y esta no fue la excepción", añadió.
Sobre las expectativas de "Muerte en Navidad", afirmó que el deseo es que el público vea el respeto por el producto, "que es respeto por ellos". "Que descubran que siempre vamos a dar lo mejor que tenemos con lo que tenemos", finalizó.
El elenco lo integran Mariano Franco, Eduardo Leva, Larisa Sánchez y Eduardo Córdoba. El vestuario y maquillaje son de Mariano Franco, la planta de luces de Eduardo Córdoba.
La técnica de luces y sonido es de Thais Córdoba, la fotografía es de José Gunsett y la gráfica de Rodrigo Berger. La dirección y producción son del Grupo Amalgama.
