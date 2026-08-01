“Una otra yo” es una obra experimental, multidisciplinar e híbrida que sucede simultáneamente entre dos espacios y dos ciudades, una actriz y un avatar. Una mujer frente a su computadora reflexiona sobre su identidad ante la dificultad de insertarse en el sistema laboral tradicional.
"Una otra yo": avatares para interactuar con el mundo
La experiencia escénica tecnológica e híbrida escrita y dirigida por Carolina Defossé, con la actuación de Ana Municoy la coordinación y puesta de Julieta Kilgelmann, se presentará los domingos 2 y 9 de agosto, en el Centro Cultural Provincial “Paco Urondo”, en simultáneo con la sala porteña Área 623. En diálogo con El Litoral, Carolina y Julieta repasaron el camino que las llevó a esta propuesta.
La obra, interpretada por Ana Municoy, cuenta con la autoría y dirección de Carolina Defossé, y la coordinación técnica y puesta en escena de Julieta Kilgelmann.
“Después de años dedicados a una profesión -la de artista- la precariedad, la inestabilidad y la falta de solvencia económica enfrentan a la protagonista a una encrucijada: ¿qué pasaría si reinventara por completo su vida? A partir de esa pregunta comienza a construir un avatar: una versión de sí misma perfectamente adaptada al mundo corporativo”, reza la sinopsis.
Mientras que en una ciudad (Santa Fe) el público es invitado a presenciar a una actriz que transmite en vivo su performance, en otra ciudad, una sala de Caba, otro público asiste, al mismo tiempo, a la transformación de un territorio: el espacio en el cual esa nueva identidad cobra forma. Ambas audiencias permanecen conectadas de manera remota y comparten un mismo acontecimiento escénico.
La obra cuenta con el apoyo del Centro Cultural Provincial de Santa Fe “Francisco Paco Urondo” y el Ministerio de la Cultura de la Provincia de Santa Fe. Se presentará en dos únicas funciones: domingos 2 y 9 de agosto a las 17, simultáneamente en Área 623 (Pasco 623, Caba) y en el CCPPU (Junín 2457, Santa Fe), con entradas por Etickets.
En diálogo con El Litoral, Defossé y Kilgelmann (a la manera de la obra, una a distancia y la otra de cuerpo presente) expusieron los desafíos, inquietudes y búsquedas de esta peculiar propuesta.
Abrir la experiencia escénica
-¿Cómo nació la idea de romper con la lógica tradicional del escenario único y qué fue lo que las impulsó a llevar este concepto hasta sus últimas consecuencias?
Caro: -Yo estaba investigando en teatro y tecnología, Internet como tecnología de comunicación. Empecé a escribir esta obra para poder concretarla; y una amiga me dijo: “Hay una chica en Santa Fe que trabaja en teatro y tecnología, que le puede interesar. Trabaja en Londres, pero vive en Santa Fe”. “Bueno, hablemos”.
Hablamos y le conté que tenía este proyecto de más tiempo, de hacer obras por Internet y probar distintas combinaciones: el público en su casa y los actores en su casa, como fue en la pandemia, por ejemplo; o los actores en un teatro y el público en su casa.
Lo venía haciendo antes de la pandemia, y me decían que “eso no es teatro” y que era bastante difícil que fuese aceptado; sobre todo por los actores, que necesitan mucho del contacto, la presencialidad física. Se entiende, pero no es un reemplazo, sino otra opción, otra posibilidad.
Ahí nos contactamos con Juli y ella se embarcó: me dijo “dale, avancemos”, pero haciéndome algunas preguntas que estuvieron buenas. Empezamos a trabajar y apareció el CCP, esta confianza de parte de Santa Fe: fue casualidad, pero me parece que es una provincia que le da lugar a cosas experimentales y a la cultura en general.
Apareció la posibilidad de concretar y de avanzar; hicimos una audición, apareció Ana Municoy, que es una gran actriz, y acá estamos.
-¿Cómo encontraron el equilibrio entre todos los recursos (proyecciones holográficas, diseño digital, streaming) para que amplifique la experiencia escénica sin dejarla por detrás del hecho tecnológico?
Juli: -Creo que Anita Municoy hace ese trabajo, que es la actuación: Caro la dirige a ella específicamente. La idea es que nos olvidemos de que esto es todo tecnológico, sino que vivamos la historia que está viviendo ella en su monólogo y en su encuentro con su otra yo, que es lo que pasa con este otro avatar o holograma.
Tiene dos puntas: más allá de la tecnología, de lo nuevo, de lo contemporáneo, de algo distinto, sigue estando esa historia y esa buena dramaturgia para que uno pueda involucrarse con lo que le está pasando a la actriz; y con el tema fundamental de lo que le está pasando la actriz.
Desafíos
-Caro: hablabas de tu trabajo desde antes de la pandemia, desarrollaste la plataforma “Tan cerca”. ¿Qué aprendizajes de esos años de experimentación confluyen hoy en “Una otra yo”?
Caro: -Muchos, diversos; siempre va apareciendo algo diferente en la experiencia que voy haciendo en la obra, entonces siempre los desafíos son mayores o diferentes. Eso que aprendiste ya no te sirve, porque ahora va a ser distinto: ahora va a haber público en las dos salas, por ejemplo.
No sé si es un aprendizaje, pero las cosas son complejas y por ahí las imagino un poco más simples de lo que son; eso me hace avanzar; por ahí es un poquito más de conciencia respecto de cómo encarar los proyectos. Pero bueno, te lo digo ahora que ya estoy en este, y después en el próximo digo: “No, es re sencillo” y al final termina siendo complejo igual.
También del trabajo con la gente: de entender que estoy muy acostumbrada por mi vida y mi experiencia personal a construir cosas a la distancia o trabajar de forma remota, y me parece que todo el mundo puede trabajar así
También en el ámbito artístico se trabaja de manera remota y se trabaja a distancia, pero a veces tiene una complejidad que estoy aprendiendo a tenerla un poco más en cuenta; por ahí se generan rispideces o cuestiones de que no hay una presencia física todo el tiempo.Entonces por ahí hay más malos entendidos o cuestiones que en cuerpo a cuerpo es más fácil sortear.
-En tu caso, Juli, tenés una trayectoria vinculada al teatro físico, experiencias más inmersivas. ¿Qué desafío te implicó coordinar esta apuesta?
Juli: -Uy, un montón de desafíos. Lo que decía Caro, trabajar con la virtualidad de la directora, y al mismo tiempo trabajar con una actriz que está acostumbrada a dirigir también.
Fue muy difícil la combinación y muy desafiante, y muy interesante también la combinación de una actriz que viene del circo, de un teatro bien físico, haciendo un monólogo donde hay mucho texto; con la directora en otra ciudad, con un equipo que se fue agregando de a poco.
Y fundamentalmente las dificultades técnicas: si bien Caro hizo un montón de trabajo de teatro por Internet, nunca había trabajado de esta manera: que tengamos el holograma, que hable con la actriz en otra ciudad.
Este tipo de cuestiones técnicas mucho más complejas: cómo va a ser el sonido, tenemos que amplificar en el teatro el sonido y también mandarlo por Zoom. Fueron desafíos de habilidades blandas y desafío de habilidades técnicas.
Otredades
-La protagonista se construye este avatar para adaptarse a un mundo. Esa necesidad de reinventarse es un problema que también está presente entre quienes trabajan en las industrias culturales hoy en día.
Juli: -Totalmente.
-Caro: Creo que distintas personas, en distintas profesiones, con el avance de la tecnología hay un montón de gente de otras áreas que dice: “En diez años no voy a tener trabajo”. Quizás pasó siempre en distintos rubros, o se aceleró: pero creo que en el arte y en las industrias culturales siempre fue algo que atravesó un poco la vida de los artistas. ¿Cómo sobreviven? ¿Quién financia las creaciones?
Ahí hay algo que no estoy tan segura de qué pienso, y también por eso la obra. Por un lado, pienso que es un trabajo como cualquier otro: tiene que estar remunerado, hay que cobrar por lo que se hace; “no se puede vivir del amor” usamos mucho esa canción que de Calamaro.
Por otro lado, pienso que no pasa por ahí, que está bien que no pase por ahí: que la profesionalización y el compromiso no tienen que ver con la remuneración o no. Y que incluso está bien que sea así, porque muchas veces va en contra de ciertos discursos que hay que desplegar y no tienen que tener que ver con que eso esté financiado o te paguen por eso.
Juli: -Sobre construirse otro personaje, otra persona, creo que las redes sociales y también la implementación de la IA con la modificación de la voz, la modificación de la cara, sobre todo para la gente joven (pero no tan joven también) es una presión para ser algo que uno no es.
Hay una cosa de eso para poder encajar. Siempre hubo esta cosa de tener que ser otro para "pertenecer"; pero con los avances de estas dos tecnologías se pone más imperante el hecho de buscar ser otro, ser más perfecto.
Caro: -Está disponible también. Quizás en otras épocas era sólo una intervención real, física; y esto también se cruza con la dramaturgia y con la propuesta de hacerlo por Internet y de las pantallas. Hoy en día te podés construir otro perfil virtual que circule; y también está la exigencia del mercado de pertenecer. Pero pareciera que es posible; bueno, de alguna manera es posible.
-¿Y cómo las interpela como artistas tener que vivir en ese contexto entre ser auténtico, adaptarse, ser una otra?
Juli: -Para mí es particularmente re difícil, porque me gusta ser muy transparente; pero a veces siento que uno tiene que tener estrategias para poder involucrarse en la pyrofesión. Y necesitás desarrollar habilidades que quizá preferirías no desarrollar (risas), y preferirías que las cosa sean más simples.
Sin embargo, volviendo a vivir en Santa Fe, creo que para mí, personalmente, ha sido más fácil ser yo, poder hablar y decir las cosas como creo que son. No porque en Inglaterra no pudiese ser así; también es una cierta madurez de decir: "Bueno, que no le guste como soy, que no me quiera", y ya está.
Caro: -Pero si no consumen tu obra porque sos transparente...
Juli: -Claro, eso es lo difícil. Pero ahí está la cosa de elegir ser artista, y no elegir ser abogado. Como dice la obra: “Abogada o millonaria es distinto que ser astronauta”. Cada uno elige su camino: yo elegí ser rebelde y hacer teatro (risas).
En equipo(s)
-¿Cómo fue ensayar esto a nivel técnico, en la praxis con la actriz, y asegurarse de que todo vaya a salir en la función?
Juli: -Una locura.
Caro: -Terrible, pero bien. Por suerte es muy buena actriz; tiene su personalidad, su carácter: también dirige y eso se nota. Es todo un desafío, pero eso ayudó un montón. Como decía antes, ya hice muchas experiencias así; si bien los problemas siguen existiendo, no me sorprende que les resulte raro, les cueste. Si bien preferiría que sea sencillo, es una dificultad que está en trabajar así.
Es muy importante que esté todo el equipo de Santa Fe, que esté Juli. No es lo mismo si estuviese yo sola con la actriz conectadas, y sin nadie más de un equipo allá que la contenga. Hay un equipo grande en Santa Fe, acá hay un equipo un poco más chico, pero somos varias personas. Hablamos de las dificultades, pero eso ayudó un montón.
Después le sumamos la complejidad del audiovisual en vivo, que es obra de Juli y otra artista que es de Paraná. Todos los recursos que fuimos sumando eran de distintos lugares; está bueno, pero sumó a que sea más a distancia de lo que era.
-¿Cuánto hubo de trabajo primero con Ana para después ir abriendo al equipo?
Juli: -Trabajamos desde el inicio con todo junto. No todo, porque obviamente lo fuimos desarrollando, como bien dijo Caro: agregamos una VJ en vivo que hacía edición de videos. Lo estaba haciendo yo, y llamé a una persona que tiene más experiencia, que conoce más de mapping y del programa Resolume.
Yo conocía las cosas básicas, estábamos usando un sistema OBS más sencillo para hacer las imágenes. Después la agregamos a Desi Darrichon, que es la VJ y la editora de videos.
Al principio fue aumentando la complejidad, pero siempre teníamos la tecnología en el medio: que nos funcionara el Wi-Fi fue el desafío más grande, y también entender cómo hacerlo el monitoreo mientras proyectábamos y hacíamos la transmisión en vivo.
Siempre fue desde el inicio transmisión en vivo entre Caro y nosotros, pero después se fue complejizando.
Caro: -Estaba la idea de un holograma súper pro, y es una proyección que igual está buenísima, funciona. También esto de tener que hacer con recursos escasos te desafía.
Juli: -Salvo por el apoyo del Centro Cultural Provincial, no tenemos ningún apoyo en este momento de nadie más. Son todos recursos personales.
Caro: -El apoyo es que nos dan el espacio que es un montón.
Juli: -La confianza de ellos fue lo que nos lleva a hacerlo. Si no fuese por la confianza de Susana Formichelli y de Malena Bravo, que dijeron: “Acá hay algo interesante para hacer”, capaz que estaríamos en esta instancia, pero de otra manera completamente distinta.
Compartir
-Caro, en algún momento hablaste de “hacer estallar el concepto de presencialidad”. Después de tantos años, ¿cómo definirías o redefinirías lo que es estar presente en una experiencia escénica?
Caro: -Esto que estamos haciendo ahora, esta conexión en vivo, en presencia, es en parte lo que la define, más allá de lo físico. Pero también pasa algo cuando hay espectadores que quizás no se están viendo, no se están conectando. Creo que la experiencia tiene que ver con la presencialidad, o con que hay algo de los objetivos de la experiencia que se vivencia estando consciente de que esa persona está en ese momento haciendo eso en vivo para vos, que cambia la experiencia también.
Es otro lenguaje que no es el cine, porque hay una cosa más precaria del teatro, del actor ahí, que está con esa fragilidad del momento, que le da cierta aura. Se puede repensar qué pasa con con el aura en la situación, lo que está sucediendo.
Creo que hay algo de la experiencia que es distinta para quien mira y para quien está ofreciendo algo: el actor, el intérprete, el performer.
Juli: -Hay una cosa importante: la gente va a sentarse al lado de un extraño a presenciar esa experiencia escénica. En Santa Fe la vamos a tener a la actriz en vivo, pero en Buenos Aires, que van a pasar otras cosas, igual estás yendo al teatro: estás compartiendo una experiencia con otro al lado en vivo.
-No es un “aquí y ahora”, porque puede no ser un “aquí”, pero es un “ahora”. No es como ir al cine, donde también te sentás al lado de un extraño, pero es una experiencia que ya está seteada, la otra función va a ser igual. Esta es lo que está pasando ahora, y no vuelve a pasar.
Juli: -Exactamente.
-De hecho, solo son dos funciones.
Caro: -Teníamos la idea de hacerlo así, que lo pueda ver la gente de cualquier lugar, y cambiar un poco algunas cosas para que funcionen. Porque es lindo que la gente que está lejos o que no puede moverse, por ejemplo, pueda ver una experiencia así.
Teníamos esas fechas, las aceptamos, y esperamos que después nos vengan a producir grandes productores y tengamos muchas fechas más. Tienen que ser dos ciudades, pero pueden ser otras; tenemos la idea de que por ahí podemos mover Santa Fe a otra ciudad o a Caba en otro momento, pero tenían que cuadrar muchas cosas: el espacio allá, el espacio acá, la actriz que también tiene mucho trabajo, nosotras.
Puertas abiertas
-Más allá de la innovación tecnológica, o de este juego que se propone, ¿qué esperan que el público se lleve al terminar la función? En cuanto a la reflexión sobre el teatro y su desarrollo, o sobre el tema de la identidad.
Caro: -Que lo disfruten, que se queden con algo, no me importa qué exactamente, con una curiosidad, Que disfruten el momento, incluso si incomoda también me parece que está bueno.
Sí me gustaría que se queden conformes, pero no pretendo que se lleven una conclusión cerrada. Está bueno ir al teatro, y hay algo de eso que atraviesa toda la obra; y también que los lenguajes se van transformando, pero que hay una necesidad de compartir, de asistir a experiencias culturales.
Juli: -Si tuviésemos que decir que hay un mensaje es que hay que preguntarse: generar preguntas más que respuestas. No soy la escritora, la dramaturga, soy como espectadora de lo que vos escribiste, Caro. Creo que la que la conclusión es que me tengo que preguntar.
¿Qué significa elegir lo que elegimos en nuestra vida? Muchas preguntas. Y por otro lado me pasa la pregunta de: ¿Qué pasa si revolucionamos un poco el teatro, las experiencias escénicas? Y si en Santa Fe apostamos a cosas distintas: a cosas que capaz que no se vieron, o sí se vieron y hay que hacer más de esas cosas.
Ficha técnico-artística
Actriz: Ana Municoy.
Coordinación técnica y puesta en escena: Julieta Kilgelmann.
Dirección y dramaturgia: Carolina Defossé.
En Santa Fe:
Diseño de video y VJ en vivo: Desi Darrichon.
Asistencia de dirección: Lourdes Sack.
Asistencia en escenografía: Joaquín Adrove.
Cámara: Facundo Cernadas.
En Buenos Aires:
Asistencia de producción: Fernando Schanzenbach.
Asistencia escenotécnica: Luis Alvarado.
Prensa: Prensópolis.