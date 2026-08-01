En dos únicas funciones

"Una otra yo": avatares para interactuar con el mundo

La experiencia escénica tecnológica e híbrida escrita y dirigida por Carolina Defossé, con la actuación de Ana Municoy la coordinación y puesta de Julieta Kilgelmann, se presentará los domingos 2 y 9 de agosto, en el Centro Cultural Provincial “Paco Urondo”, en simultáneo con la sala porteña Área 623. En diálogo con El Litoral, Carolina y Julieta repasaron el camino que las llevó a esta propuesta.