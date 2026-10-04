En la Estación Belgrano

Los Fabulosos Cadillacs: 40 años de viaje sonoro

La banda encabezada por Vicentico y Sr. Flavio pasó por Santa Fe en el marco de su gira aniversario. En casi dos horas de show recorrieron canciones de todas sus épocas, de lo festivo a lo complejo, y se permitieron evocar otras músicas, demostrando la riqueza de su paleta expresiva.