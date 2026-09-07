Fatboy Slim volvió a presentarse en Buenos Aires y protagonizó una noche cargada de música, clásicos de la electrónica y referencias especialmente pensadas para el público argentino.
Fatboy Slim sorprendió en Buenos Aires con un homenaje a Messi y al Indio Solari
El DJ volvió a presentarse ante miles de personas en el Movistar Arena y protagonizó uno de los momentos más inesperados de la noche con música e imágenes de dos íconos argentinos.
El DJ , cuyo nombre real es Norman Cook, reunió a más de 10.000 personas en el Movistar Arena durante la noche del sábado y ofreció un espectáculo de aproximadamente dos horas.
Uno de los momentos más comentados llegó cuando las pantallas del estadio mostraron imágenes de Lionel Messi y del Indio Solari, mientras sonaba una versión especial de una canción del histórico líder de Los Redondos.
La combinación tomó por sorpresa a los asistentes y generó una inmediata reacción entre el público, que acompañó el momento con entusiasmo.
El homenaje al Indio Solari
Fatboy Slim incluyó en su presentación un remix de “Un encuentro con un ángel amateur”, una de las canciones de la etapa solista del Indio Solari.
La elección tuvo un significado particular, ya que el show se produjo apenas tres meses después de la muerte del músico, ocurrida el 5 de junio.
Mientras sonaba la versión electrónica del tema, las pantallas mostraron imágenes del Indio cantando y también de Lionel Messi, en un cruce inesperado entre dos figuras de enorme popularidad en Argentina.
El gesto del DJ británico fue especialmente celebrado por los fanáticos presentes, que reconocieron inmediatamente la canción y respondieron con una fuerte ovación.
No fue la primera vez que Messi quedó vinculado públicamente con la música del Indio. Tras la muerte del cantante, el capitán argentino había utilizado justamente “Un encuentro con un ángel amateur” para musicalizar una publicación relacionada con la Selección.
También apareció un recuerdo muy argentino
La conexión de Fatboy Slim con la cultura local no terminó allí. Durante el espectáculo, el artista también incorporó un fragmento relacionado con Norberto Degoas, histórico locutor y publicista marplatense.
El DJ utilizó el conocido material de “El Cóndor, Buenos Aires-Mar del Plata”, una pieza que se volvió viral nuevamente en los últimos años gracias a las redes sociales.
Según trascendió, Fatboy Slim había conocido el material apenas dos días antes del recital, cuando se lo mostraron en una entrevista radial.
El artista decidió entonces incorporarlo a su presentación y sorprendió nuevamente a los espectadores. Las imágenes de Degoas y su recordada frase formaron parte de otro de los momentos particulares de la noche.
El recital también incluyó algunos de los mayores clásicos de Fatboy Slim, entre ellos “Right Here, Right Now”, “Praise You” y “Eat Sleep Rave Repeat”.
La presentación en el Movistar Arena fue el cierre de una serie de tres shows consecutivos del músico en Argentina. El recorrido había comenzado el jueves con una presentación en JET, en Costanera Norte, y continuó el viernes ante más de 5.000 personas.
Una vez más, Fatboy Slim logró construir un espectáculo que fue mucho más allá de la música electrónica. Con sus clásicos, sus sampleos y varias referencias a la cultura popular argentina, el británico consiguió una conexión particular con un público que respondió durante toda la noche.