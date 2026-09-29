Tarro and the Baldes y Lillos de Mapa

Federalismo Underground: salir a conectar escenas independientes

Las bandas santafesinas impulsan una gira que une su pago chico con Rosario, Baradero, Córdoba y Buenos Aires. El proyecto tuvo su primer capítulo en el Festival Errrrante y tendrá su presentación oficial en Santa Fe este 3 de octubre, junto a Daltónica.