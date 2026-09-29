La circulación de la música independiente suele encontrarse con un obstáculo que va más allá de los escenarios: la distancia entre las escenas.
Federalismo Underground: salir a conectar escenas independientes
Las bandas santafesinas impulsan una gira que une su pago chico con Rosario, Baradero, Córdoba y Buenos Aires. El proyecto tuvo su primer capítulo en el Festival Errrrante y tendrá su presentación oficial en Santa Fe este 3 de octubre, junto a Daltónica.
Con la intención de tender puentes entre ciudades, bandas y públicos, dos grupos del rock santafesino, Tarro and the Baldes y Lillos de Mapa, pusieron en marcha Federalismo Underground, una gira autogestiva que propone llevar la producción local a distintos puntos del país y, al mismo tiempo, generar redes de intercambio con proyectos de otras provincias.
El recorrido contempla, en esta primera edición, Santa Fe, Rosario, Baradero, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aunque el lanzamiento propio de la propuesta será el próximo 3 de octubre en BUS Multiespacio, el proyecto ya tuvo un primer capítulo el pasado 16 de agosto, cuando ambas bandas participaron del Festival Errrrante, realizado en Tacheles Polo de Cultura Emergente, en Buenos Aires.
De esta manera, el encuentro porteño funcionó como una suerte de anticipo de una iniciativa que ahora comienza a desplegarse con fechas propias. La presentación santafesina reunirá a Tarro and the Baldes y Lillos de Mapa con la banda bonaerense Daltónica, además de un vinyl set de Radio Daltónica.
Punto de partida
El Festival Errrrante fue la primera parada de Federalismo Underground. El encuentro reunió a Tarro and the Baldes y Lillos de Mapa con Los Bakers, Piantados y un DJ set de Lu Flechter, además de la proyección de los documentales “Acorralados”, “Godot.1977” y “Liebig”.
La participación permitió poner en práctica una de las premisas centrales del proyecto: que la circulación no se limite a llevar una banda de una ciudad a otra, sino que implique compartir espacios, públicos, herramientas y experiencias de trabajo.
De locales
El 3 de octubre, desde Santa Fe, Federalismo Underground tendrá su lanzamiento formal con la fecha titulada “El federalismo nos mira las caras”, en BUS Multiespacio Cultural (San Martín 2185, segundo piso).
La preventa 2x1 ya se agotó y la primera tanda de entradas tiene un valor de $10.000. El dinero recaudado apunta a sostener la infraestructura necesaria para la gira, desde traslados y viáticos hasta los diferentes costos de producción.
Más allá de una serie de recitales, la fecha santafesina funcionará como la presentación pública de una manera de entender la circulación de la música independiente: generar intercambios entre artistas y escenas sin que el vínculo quede reducido a la contratación de una banda.
Nuevos horizontes
Después de la fecha del 3 de octubre, el cronograma continuará el 30 de octubre en Rosario y el 31 de octubre en Baradero, mientras que está prevista una nueva presentación en Santa Fe durante noviembre. Córdoba también forman parte del mapa general de esta primera edición, con más sedes posibles.
Federalismo Underground busca convertir la gira en una instancia de aprendizaje y profesionalización para los proyectos involucrados, pero también en una herramienta para ampliar las posibilidades de la escena independiente.
Escena en movimiento
Formada en 2023, Tarro and the Baldes desarrolla una propuesta de rock alternativo en la que la música y la puesta escénica forman parte de un mismo lenguaje. La banda combina diseño espacial, performance e identidad audiovisual y en 2026 consolidó esa búsqueda con “Tarro Vol. 1”, su primer álbum de estudio, acompañado por un mediometraje narrativo.
El grupo ganó la Bienal de Arte Joven y el Concurso Canción de la Ciudad en 2024. Actualmente trabaja en la producción de su segundo álbum, previsto para 2027.
Está integrado por Dante Carimatti (voz y guitarra), Valentín Sosa (bajo), Joaquín Baltazar Rivero Berrone (teclados), (Santino Saavedra (guitarra), Jano Silvan (saxofón) y Santino Pastor Yoverno (batería).
Por su parte, Lillos de Mapa, formada a fines de 2022, hunde sus raíces en el rock nacional de los años 2000. Después de editar “Un día en el barrio” (2024), la banda se convirtió en una presencia activa de la escena santafesina y compartió escenarios con Massacre, Lula Bertoldi y Caras Extrañas.
En 2025 participó de los festejos por el aniversario de Tribus Club de Arte ante más de 10.000 personas y durante 2026 sumó presentaciones en festivales como Suena el Río. Actualmente presenta su EP “El Régimen”, dentro de la gira “El Régimen somos todos”, que ya pasó por Buenos Aires y San Nicolás.
Hoy forma con Martín Esquivel (teclado y voz), Martín “Juguete” Porfirio y Juan Pablo Fiz (guitarras), Lautaro Díaz (bajo) y Manuel Giretti (batería).
Trabajo en red
Federalismo Underground parte de una premisa concreta: las escenas locales no deberían pensarse como periferias de los grandes centros urbanos, sino como espacios de creación con identidad y voz propia.
En esa lógica, el federalismo cultural no consiste solamente en recorrer distintas provincias. También implica que la música pueda circular en distintas direcciones, que las bandas puedan encontrarse en condiciones de intercambio y que cada ciudad pueda aportar su propia producción a una red común.
Por eso, la gira suma como invitadas a bandas como Los Backers, Piantados, Jacarandá, Daltónica y Siruella, además de los proyectos que se incorporen en cada una de las ciudades.
El desafío, en definitiva, es que los kilómetros entre una escena y otra dejen de funcionar como una barrera. Y que el circuito independiente pueda construirse desde la colaboración: dos bandas santafesinas que salen a recorrer el país, pero también una red que puede devolver a Santa Fe nuevas experiencias, vínculos y artistas.