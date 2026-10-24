Nuevos horizontes

Gabriela Pertovt: un reencuentro con Santa Fe, repasando su historia

En el marco de la Noche de los Museos 2026, la santafesina que construyó un lenguaje propio a partir de imágenes autóctonas, presentó la muestra “La trama de la tierra” en Casira Espacio de Arte con trabajos de distintas épocas. En la previa conversó con Santa Fe Arte sobre esta experiencia y sobre sus ganas de reencontrarse con la pintura desde otro lugar.