Atlantic Records y Rockstar Games han lanzado oficialmente el muy anticipado “Grand Theft Auto VI: The Album”, la banda sonora oficial de la evolución más inmersiva de la innovadora saga “Grand Theft Auto” hasta la fecha: “Grand Theft Auto VI”.
Atlantic Records y Rockstar Games presentan "Grand Theft Auto VI: The Album"
Se compone de 34 canciones originales, que incluyen temas totalmente nuevos de Playboi Carti, Lana Del Rey, Don Toliver, Dua Lipa, Jennie, Jhayco, Zara Larsson, Gunna, Burna Boy y más.
Las 34 canciones originales del álbum capturan la energía eléctrica del mundo de Vice City y Leonida en “Grand Theft Auto VI”, con una lista de artistas que desafía los géneros y reúne a las figuras más destacadas y emocionantes del mundo, incluyendo a Playboi Carti, Lana Del Rey, Don Toliver, Dua Lipa, Jennie, Jhayco, Zara Larsson, Gunna, Burna Boy, Travis Scott, Fuerza Regida, Cardi B y más.
“Grand Theft Auto VI: The Album” ya está disponible en todas las plataformas de streaming, junto con una variedad de ediciones en vinilo y CD.
Expansión
Para celebrar el histórico debut del juego, artistas seleccionados subieron al escenario para una celebración de lanzamiento única: “Grand Theft Auto VI: The Festival”, el sábado 21 de noviembre en Mana Wynwood en Miami.
La alineación repleta de estrellas del festival incluyó a artistas de la banda sonora como Travis Scott, Cardi B, Ca7riel & Paco Amoroso, Metro Boomin, Rauw Alejandro, Justice, Kodak Black y Fcukers.
Esta asociación histórica continúa la capacidad única de la serie “Grand Theft Auto” para presentar nueva música y subculturas al mundo, con cada entrega definiendo la atmósfera de la época y la cultura durante las décadas siguientes.
Con una trayectoria consolidada en la producción de bandas sonoras emblemáticas, Atlantic Records ha reunido un catálogo global de los artistas más relevantes de la actualidad, curando una amplia variedad de música original que profundiza el próximo capítulo del universo “Grand Theft Auto”.
“Grand Theft Auto VI: The Album” llega junto a la próxima evolución de las innovadoras estaciones de radio del juego, la banda sonora dinámica y los puntos de contacto musicales que anclan la serie.
Disponible en todas partes, la banda sonora se lanza con múltiples opciones en vinilo y CD, incluidas tres exclusivas de Atlantic Records: un vinilo de edición limitada relleno de líquido, una edición en vinilo salpicado y un CD en caja jewel case, cada uno con un arte y diseño de empaque exclusivos que evocan el estilo icónico de “Grand Theft Auto VI”.
Además hay varias exclusivas para tiendas como Blood Records, Best Buy, Walmart, Amazon, Barnes & Noble, Target, Urban Outfitters y tiendas independientes de discos, cada una con un diseño de prensado en vinilo y póster distintivos.
Lista de canciones
Starting From Zero (feat. Michael McDonald) - Justice
That's It (feat. Future & Metro Boomin) - Yung Lean
Ahh Yea - Playboi Carti
Rhyno - Travis Scott
Sexy Magic - Ca7riel & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., Etienne de Crécy
Flower In A Hurricane (feat. Tame Impala, SZA & King Gizzard & The Lizard Wizard) - Justice
Go Easy - Dua Lipa
Last Thing You Need - Morgan Wallen
X - Jhayco
Suzuki - Fuerza Regida
Macacoa 2000 - Rauw Alejandro
Dance With Me (feat. elkan) - A Boogie Wit da Hoodie
Bigger - Burna Boy
Count Up - Gunna
Let's Rock - Kodak Black & Don Toliver
Wakin Up Flex - Young Thug
IKYFL - Tee Grizzley
TF? - Don Toliver
Don’t Chart - Cardi B
GMA - JT
Power Trip - Jennie
Blood In Your Eyes - Tove Lo
Fast Emotion - Zara Larsson
Sweet Like Candy - Camila Cabello
Only One - Fcukers
Sandunguea - Arca
TRDWFE - Rina Sawayama
All Again - Rose Gray
Crazy For You - Lana Del Rey
Largate - Kali Uchis & Helado Negro
No me busques - Omar Apollo
Bright Lights, Big City - Keith Richards
Stone Kold Krazy Luuv - Jesse Johnson & DāM-FunK
Overtown Lights - Stanley Clarke, Yussef Dayes & Robert Glasper