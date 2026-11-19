El regreso de la saga Grand Theft Auto a Vice City contará con una destacada presencia de artistas argentinos dentro de su propuesta musical.
GTA 6 tendrá presencia argentina: CA7RIEL & Paco Amoroso y María Becerra se suman a la banda sonora
El dúo integrará el álbum oficial de 34 canciones de la esperada entrega de Rockstar Games junto a figuras internacionales como Fred again.. y PinkPantheress. Por su parte, la cantante quilmeña sonará en una de las emisoras radiales ficticias de Vice City con su tema "Hace calor".
Según confirmó la desarrolladora Rockstar Games al revelar los primeros detalles de la banda sonora de Grand Theft Auto VI (GTA 6), CA7RIEL & Paco Amoroso formarán parte del álbum oficial del videojuego, mientras que María Becerra tendrá participación en la programación de una de las estaciones radiales que acompañarán el recorrido de los jugadores.
Dentro de los seis adelantos dados a conocer de Grand Theft Auto VI: The Album —un proyecto que reunirá un total de 34 canciones junto a figuras como Rauw Alejandro, Future y Metro Boomin—, el dúo integrado por Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero dice presente con "Sexy Magic", una colaboración internacional compartida junto a PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy.
Por otro lado, aunque no integra la lista de canciones originales del disco oficial, María Becerra aportará su música a la ambientación urbana del título a través de Cocoteo FM, una de las radios ficticias del juego dedicada a los sonidos latinos y caribeños como el reguetón y la bachata.
Allí sonará "Hace calor", el tema que la cantante comparte con El Alfa y que forma parte de Quimera, su más reciente trabajo discográfico.
La grilla de emisoras ficticias de Vice City
La nueva entrega de la franquicia volverá a apostar por estaciones radiales con identidades musicales bien diferenciadas y curaduría de artistas reconocidos.
Además de la señal latina donde figurará Becerra, la grilla incluirá Back Country Radio, con country alternativo junto a Lana Del Rey y Jeremy Dufrene; AfroBank FM, presentada por Burna Boy y Palms Trax con foco en ritmos africanos; The Chamber 106.6, encabezada por Kerry King y Tom Araya (de Slayer) y dedicada al metal ochentoso; el regreso de la histórica Flash FM en clave pop con Robyn y Alex Consani; y Dirty South Classics, conducida por Trick Daddy y Trina con clásicos del hip-hop sureño.
La proyección internacional de CA7RIEL & Paco
Para el dúo argentino, la inclusión en uno de los lanzamientos más esperados de la industria del entretenimiento llega en el punto más alto de su proyección internacional.
Tras el impacto global de su sesión en Tiny Desk de NPR en octubre de 2024, desembarcaron en Estados Unidos con su paso por el programa de Jimmy Fallon y actuaciones en festivales como Coachella, Glastonbury, Roskilde y Fuji Rock.
Ese recorrido se consolidó con cinco premios Latin Grammy en 2025, un premio Grammy por su trabajo Papota y el lanzamiento en 2026 de Free Spirits —álbum con invitados como Sting, Anderson .Paak y Jack Black—, además de siete nuevas nominaciones a los Latin Grammy 2026.