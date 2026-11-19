Música y videojuegos

GTA 6 tendrá presencia argentina: CA7RIEL & Paco Amoroso y María Becerra se suman a la banda sonora

El dúo integrará el álbum oficial de 34 canciones de la esperada entrega de Rockstar Games junto a figuras internacionales como Fred again.. y PinkPantheress. Por su parte, la cantante quilmeña sonará en una de las emisoras radiales ficticias de Vice City con su tema "Hace calor".