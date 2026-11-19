Mercado de videojuegos

Argentina es el cuarto país más caro del mundo para comprar el GTA VI

Según un relevamiento internacional, el precio final de la edición estándar alcanza los US$ 96,79 en PlayStation Store. Aunque el valor de lista es de US$ 79,99, la suma del 21% de IVA ubica al mercado local solo por detrás de Israel, Hungría y Noruega.