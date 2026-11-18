Este jueves 19 de noviembre se lanza Grand Theft Auto VI. En la previa, un documento de 1998 volvió a poner a Rosario en la historia de la saga: el Concejo Municipal prohibió entonces la venta y exhibición de GTA y Postal en la ciudad. El usuario de X @LU6FPJ encontró el decreto y compartió el hallazgo.
Una ciudad santafesina prohibió la venta de GTA y el decreto sigue vigente antes del estreno de GTA VI
La medida se sancionó en 1998 y también alcanzó a Postal y a los cibercafés. A horas del estreno de GTA VI, el documento volvió a salir a la luz.
El artículo 1.º del decreto 14.704 también impedía la propagación de esos videojuegos por internet en los llamados cibercafés a los que pudieran acceder menores de edad. El segundo artículo encargaba al Ejecutivo municipal controlar su cumplimiento y aplicar medidas a los comercios que lo contrariaran.
Un error en el nombre
El texto identifica a la saga como “GTA (Grand Thief Auto)”. La diferencia con su nombre real, Grand Theft Auto, quedó escrita tanto en el decreto como en la ficha que todavía muestra el sistema de normativa municipal.
En los considerandos, el Concejo citó una publicación de La Capital del 18 de mayo de 1998 sobre videojuegos que incluían robos y violencia. La medida fue sancionada tres días después, el 21 de mayo, y promulgada el 13 de julio de ese año.
Una derogación en debate
La base normativa de Rosario todavía consigna el decreto como vigente. Su texto fue redactado para el GTA disponible en 1998 y no menciona a GTA VI, por lo que ese registro, por sí solo, no permite afirmar cómo se aplicaría la prohibición al nuevo juego.
El tema llegó nuevamente al Concejo: una comisión trató esta semana un proyecto del concejal Franco Volpe para derogar el decreto. La propuesta comprende la prohibición de venta, exhibición y difusión de GTA y Postal establecida en aquella norma.