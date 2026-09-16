A los 98 años

El adiós a Griselda Gambaro, una figura fundamental del teatro argentino

Desde el impacto de “El desatino” en los años 60 hasta “La malasangre”, “Antígona furiosa” y “Puesta en claro”, dramaturga y escritora construyó una obra atravesada por el poder, la violencia, las relaciones humanas y la condición femenina. Fue también una de las grandes renovadoras de la escena nacional.