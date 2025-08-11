Gustavo Cerati sigue entre los más escuchados del rock nacional

Este 11 de agosto, Gustavo Cerati hubiera cumplido 66 años. Y aunque el tiempo pase, su música sigue vibrando con la misma intensidad que en los días en que Soda Stereo llenaba estadios y su carrera solista sorprendía con cada disco. Hoy, millones de personas en el mundo le dan play a sus canciones, manteniendo vivo un legado que es presente y no solo historia.
Un legado que suena en todas las generaciones
En Spotify, Cerati cuenta con más de 5 millones de oyentes mensuales y ocupa el cuarto puesto entre los artistas de rock nacional más escuchados. Está apenas dos escalones debajo de Soda Stereo, que supera los 10 millones y se mantiene como la segunda banda más popular del género.
Entre sus canciones más reproducidas destacan Crimen (+356M), Adiós (+255M), Puente (+217M), Deja Vu (+158M) y Lago en el Cielo (+123M). A la par, Soda Stereo conserva clásicos eternos como De Música Ligera (+671M), Cuando Pase el Temblor (+495M) y Persiana Americana (+482M).
El magnetismo de Cerati también se refleja en su público: el 22% de sus oyentes tiene entre 18 y 24 años. Obras como Bocanada o Fuerza Natural siguen inspirando y despertando nuevas interpretaciones.
La despedida de un ícono
El 15 de mayo de 2010, tras un concierto en Caracas, el músico sufrió un ACV isquémico que lo dejó en coma. Durante más de cuatro años permaneció inconsciente, hasta su fallecimiento el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años, por un paro cardiorrespiratorio.
