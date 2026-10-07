Catorce años después del final de “Dr. House”, Hugh Laurie volverá a ocupar un papel regular en una serie televisiva con “Legacy of Spies”, una ambiciosa producción de BBC y MGM+ que recupera el universo de espionaje creado por John le Carré. El actor británico interpretará a Control, el jefe de The Circus -el servicio secreto británico de la ficción- y superior de George Smiley.
Hugh Laurie vuelve a una serie regular con "Legacy of Spies"
El actor británico interpretará a Control, el autoritario jefe del servicio de inteligencia conocido como The Circus, en la nueva producción de BBC y MGM+ basada en las novelas de John le Carré. La serie, actualmente en producción, tendrá a Matthew Macfadyen como George Smiley y reúne a un amplio elenco internacional.
La producción comenzó su rodaje en abril de 2026 en Praga, República Checa, y todavía no tiene una fecha de estreno confirmada. Según la información disponible, llegará en 2027, con su emisión a cargo de BBC en el Reino Unido y MGM+ en Estados Unidos.
La serie representa además un nuevo acercamiento de la televisión a una de las grandes obras de la literatura de espionaje del siglo XX. “Legacy of Spies” toma como punto de partida “El espía que surgió del frío”, publicada en 1963, y combina su material con elementos de “El legado de los espías”, de 2017.
El proyecto fue concebido, además, como una adaptación más amplia de distintas novelas protagonizadas por George Smiley.
Otra vez en el espionaje
Para Laurie, el papel supone también un regreso a un territorio que ya conoce. El actor interpretó a Richard Roper en “El infiltrado” (“The Night Manager”), otra adaptación de una obra de Le Carré. La segunda temporada de aquella serie se estrenó en 2026 y ya existe una tercera entrega en desarrollo.
Sin embargo, Control representa un personaje muy diferente. Se trata de una figura autoritaria y moralmente ambigua, situada en la cima de The Circus y directamente vinculada a la estructura de poder en la que se mueve Smiley.
Laurie compartirá elenco con Matthew Macfadyen, quien interpreta a George Smiley, además de Charlie Hunnam como Alec Leamas, Daniel Brühl como Jens Fiedler y Dan Stevens como Bill Haydon. También forman parte del reparto Devrim Lingnau, Agnes O'Casey, Volker Bruch, Saskia Rosendahl, Jake Dunn y Ariyon Bakare, entre otros.
La incorporación de Laurie, Joe Alwyn y Anjana Vasan se anunció en junio de 2026. Alwyn interpretará a Jim Prideaux, mientras que Vasan será Connie Sachs.
Un universo amplio
Uno de los principales atractivos de “Legacy of Spies” es que no se plantea como una adaptación aislada, de dicha novela (“El legado de los espías”). El proyecto parte de “El espía que surgió del frío”, pero está concebido alrededor de varias obras de Le Carré vinculadas con George Smiley, como “El topo” (“Tinker Tailor Soldier Spy”, adaptada al cine en 2011) y “El honorable colegial”.
El desarrollo comenzó en 2025, cuando The Ink Factory anunció el proyecto con Fifth Season a cargo de la distribución internacional. Graham Yost se incorporó como productor ejecutivo, mientras que Stephen Cornwell y Clarissa Ingram asumieron los guiones y Matthew Macfadyen quedó asociado al papel de Smiley. La producción recibió luz verde en diciembre de ese año.
La primera temporada, de acuerdo con la información disponible, combinará el argumento de “El espía que surgió del frío” con elementos de “El legado de los espías”. Esta última novela, publicada en 2017, funciona en la obra de Le Carré como una revisión de episodios y personajes del pasado del espionaje británico, un enfoque que permite conectar distintas etapas de la historia de Smiley.
Presencia latinoamericana
La producción tiene además un componente latinoamericano destacado: Claudia Llosa, directora peruana nominada al Oscar a la Película Internacional y ganadora del Oso de Oro por “La teta asustada” (2009), se incorporó como directora y coproductora ejecutiva. La también sobrina de Mario Vargas Llosa compartirá la tarea con Michael Lennox, quien figura como director principal del proyecto.
El equipo creativo incluye a Stephen Cornwell como guionista y showrunner, además de Simon Cornwell, Graham Yost, Matthew Macfadyen, Charlie Hunnam, Susanne Bier y otros productores ejecutivos. La serie es producida por The Ink Factory, compañía vinculada al legado audiovisual de Le Carré, en asociación con otras productoras y con Fifth Season a cargo de las ventas internacionales.
Marcado por “House”
Aunque Hugh Laurie nunca abandonó la televisión después de “Dr. House”, el regreso adquiere una dimensión particular por la distancia temporal con aquella producción. La serie médica finalizó en mayo de 2012, después de ocho temporadas, y convirtió al actor británico en una figura reconocida internacionalmente.
Desde entonces, Laurie alternó cine y televisión, con trabajos en producciones como “Teherán”, “Roadkill” y “La luz que no puedes ver”. También continuó desarrollando su carrera musical y literaria.