Catorce años después de "Dr. House"

Hugh Laurie vuelve a una serie regular con "Legacy of Spies"

El actor británico interpretará a Control, el autoritario jefe del servicio de inteligencia conocido como The Circus, en la nueva producción de BBC y MGM+ basada en las novelas de John le Carré. La serie, actualmente en producción, tendrá a Matthew Macfadyen como George Smiley y reúne a un amplio elenco internacional.