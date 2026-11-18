Hay un nuevo 007

Los autos más emblemáticos que usó James Bond: qué modelo tendrá Robert Pattinson

Aston Martin, BMW y Lotus: los modelos que condujo el agente en sus películas y las historias detrás de los vehículos más famosos de la saga. Con el anuncio de Pattinson como el nuevo 007 se despertó la fiebre por la franquicia.