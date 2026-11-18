James Bond tiene muchas marcas registradas: sus misiones secretas, los dispositivos tecnológicos de Q, sus enemigos y, por supuesto, sus automóviles. A lo largo de más de seis décadas, el agente 007 convirtió a algunos de los deportivos más exclusivos del mundo en verdaderas estrellas del cine.
Los autos más emblemáticos que usó James Bond: qué modelo tendrá Robert Pattinson
Aston Martin, BMW y Lotus: los modelos que condujo el agente en sus películas y las historias detrás de los vehículos más famosos de la saga. Con el anuncio de Pattinson como el nuevo 007 se despertó la fiebre por la franquicia.
En el marco del anuncio de Robert Pattinson como el nuevo Bond, vale la pena recordar a los distintos intérpretes del espía británico y valorizar siete vehículos asociados a la franquicia. Desde el legendario Aston Martin DB5 de Sean Connery hasta el DB10 de Daniel Craig, pasando por un Lotus capaz de transformarse en submarino y un BMW que marcó una nueva etapa de la saga.
Cada modelo tuvo características particulares y acompañó algunas de las escenas más recordadas de las películas.
Los autos clásicos
El recorrido comienza con el Aston Martin DB5 de Sean Connery, presentado en Goldfinger (1964). Es uno de los automóviles más reconocibles de la historia del cine. Este gran turismo británico de dos puertas se caracteriza por su capó alargado, sus líneas elegantes y una silueta deportiva. Equipado con un motor de seis cilindros en línea, combinaba prestaciones y refinamiento.
Su popularidad quedó asociada a los dispositivos especiales incorporados por el departamento de Q: ametralladoras delanteras, asiento eyectable, matrícula giratoria y escudos antibalas, entre otros recursos. En la película, Bond debe investigar al empresario Auric Goldfinger, quien prepara un plan para alterar las reservas de oro de Estados Unidos.
El siguiente vehículo es el Aston Martin DBS de George Lazenby, que aparece en On Her Majesty's Secret Service (1969). Con una estética más moderna y líneas angulosas, este coupé de dos puertas representaba la evolución de los deportivos británicos de la época.
En esta historia, Bond se enfrenta nuevamente a Ernst Stavro Blofeld, líder de SPECTRE, y conoce a Tracy di Vicenzo. La relación entre ambos adquiere un lugar central en la trama y conduce a uno de los desenlaces más recordados y trágicos de la franquicia.
Con Roger Moore llegó uno de los automóviles más sorprendentes de la saga: el Lotus Esprit S1, protagonista de The Spy Who Loved Me (1977). Diseñado por Giorgetto Giugiaro, se destacaba por su carrocería en forma de cuña, sus líneas rectas y su perfil bajo. Su motor estaba ubicado en posición central.
Pero su fama cinematográfica no se explica solamente por sus prestaciones. En la película, el deportivo se transforma en un submarino, con torpedos y otros dispositivos ficticios. La secuencia quedó entre las más recordadas de James Bond. La historia enfrenta al agente con Karl Stromberg, un empresario que pretende desencadenar una guerra mundial y crear una civilización submarina.
Otro clásico es el Aston Martin V8 Volante de Timothy Dalton, asociado a The Living Daylights (1987). Este descapotable británico combinaba una carrocería de gran porte con un potente motor V8. Su diseño reunía elegancia tradicional y una imagen deportiva propia de los años 80.
En la película, Bond utiliza un Aston Martin V8 equipado con distintos recursos tecnológicos, como cohetes, láseres y neumáticos especiales. La historia comienza cuando el agente debe proteger a un general soviético que busca desertar y termina involucrado en una conspiración internacional relacionada con el tráfico de armas.
De BMW a Aston Martin
La etapa de Pierce Brosnan incorporó una marca diferente a la tradición de Bond. En GoldenEye (1995), el agente recibió un BMW Z3 Roadster, un deportivo compacto de dos plazas, techo descapotable y capó alargado. El modelo se destacaba por su diseño y por recuperar el espíritu de los clásicos roadsters europeos.
Aunque su aparición en pantalla fue breve, el vehículo contaba con accesorios especiales, entre ellos misiles ocultos y un sistema de rastreo. La película marcó el regreso de James Bond después de una pausa de varios años y presentó una trama vinculada con un arma satelital capaz de provocar un pulso electromagnético devastador. El principal antagonista es Alec Trevelyan, un antiguo agente británico convertido en enemigo de 007.
Con Daniel Craig, Aston Martin volvió a ocupar un lugar central. En Spectre (2015), Bond conduce el Aston Martin DB10, un automóvil desarrollado especialmente para la producción cinematográfica. Su carrocería presenta líneas aerodinámicas, una trompa baja y una silueta futurista. Está basado en una plataforma modificada del V8 Vantage y fue concebido como un prototipo, no como un modelo de producción masiva.
Se construyeron diez unidades para el proyecto, ocho de ellas destinadas al rodaje. Una de sus apariciones más destacadas ocurre durante una persecución nocturna por las calles de Roma. En la película, Bond investiga una organización criminal internacional conocida como SPECTRE y descubre conexiones con enemigos de sus misiones anteriores.
La incógnita
Ahora la lupa está puesta en Robert Pattinson y la incógnita sobre el futuro de la saga. De momento no hay elementos que permitan identificar la marca o el modelo del vehículo.
La relación entre el agente 007 y los automóviles es mucho más que una cuestión de lujo o velocidad. El Aston Martin DB5 estableció una tradición que combinó tecnología y elegancia; el Lotus Esprit llevó la fantasía al extremo y el BMW Z3 representó la apertura de la franquicia a otras marcas internacionales.
Con cada intérprete, los vehículos acompañaron la evolución del personaje y del cine de acción. Por eso, conocer cuál será el próximo automóvil que se sume a la historia de James Bond es una de las curiosidades que mantienen vigente el interés de los seguidores de la franquicia.