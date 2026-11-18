Después de meses de especulaciones, la elección del próximo protagonista de James Bond habría comenzado a tomar forma. El actor británico Robert Pattinson sería el elegido por Amazon MGM para ponerse en la piel del agente 007 en la nueva película que estará bajo la dirección de Denis Villeneuve.
Quiénes son las actrices que compiten por ser la nueva chica Bond en la película de Robert Pattinson
La producción ya despierta expectativa por el casting femenino. Zendaya, Florence Pugh y Alexandra Daddario figuran entre las posibles candidatas para acompañar al actor británico en la pantalla grande.
El intérprete, que alcanzó la fama mundial gracias a su papel de Edward Cullen en la saga Crepúsculo, habría firmado un acuerdo para participar en al menos tres películas de la franquicia, según trascendió.
Con la atención puesta en el nuevo rostro de Bond, ahora otra incógnita comienza a generar expectativa: ¿quién será la actriz que lo acompañará en la próxima aventura como la nueva chica Bond?
Pattinson habría ganado el papel
La posible incorporación de Pattinson habría dejado atrás a otros actores que también figuraban entre los candidatos para interpretar al icónico espía británico. Entre ellos se encontraban Nicholas Hoult, Callum Turner, Josh O’Connor y Jack Lowden.
De acuerdo con las versiones difundidas, estos intérpretes habrían estado en conversaciones para asumir el personaje durante cuatro películas, a cambio de un salario inferior al que se habría negociado con Pattinson.
Por el momento, la expectativa también está puesta en los detalles de la producción, que tendría previsto comenzar a principios de 2027.
Las candidatas a chica Bond
Mientras se aguarda información oficial sobre el elenco, comenzaron a circular distintos nombres de actrices que podrían compartir pantalla con Pattinson.
La revista Variety presentó una selección de posibles candidatas para el papel femenino, teniendo en cuenta tanto la química cinematográfica con el actor británico como sus antecedentes en producciones de acción.
Entre las figuras mencionadas aparece Zendaya, quien parte como una de las favoritas por haber compartido proyectos cinematográficos con Pattinson en tres ocasiones.
Otra de las actrices que suena es Margaret Qualley, cuyo nombre habría ganado visibilidad en torno al universo Bond tras su participación en un homenaje durante los premios Oscar de 2025.
También figura Florence Pugh, quien cuenta con experiencia en escenas de combate y coreografías de acción gracias a su participación en Black Widow. A esto se suma su anterior vínculo profesional con Pattinson en Dune: Part Three.
Alexandra Daddario se suma a los rumores
En las últimas horas, otro nombre comenzó a ganar fuerza en las especulaciones: Alexandra Daddario.
Según versiones que circulan, la actriz habría sido convocada para participar en el proceso de selección y se encontraría entre las posibles candidatas para quedarse con el esperado papel.
Sin embargo, los detalles del casting permanecen bajo reserva y todavía no se conoce quién será finalmente la elegida para acompañar al nuevo James Bond.
Con el inicio de la producción previsto para 2027, el anuncio del elenco podría llegar en los próximos meses o incluso cuando comiencen los preparativos del rodaje. Por ahora, la identidad de la próxima chica Bond sigue siendo uno de los grandes interrogantes de la esperada película.
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