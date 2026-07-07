El jueves, en Cauces

Jamrock especial para celebrar la Independencia

El evento que ya se convirtió en un clásico de los jueves cada 15 días, vuelve para redoblar la apuesta con una edición muy especial: “Rock, Misa y Patria”. Será una noche entera con los mejores clásicos del rock nacional, a cargo de la banda estable del ciclo y grandes músicos invitados.