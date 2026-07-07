Este jueves 9 de julio a partir de las 21, el Centro Cultural Cauces (1 de Mayo 2120) abrirá sus puertas para recibir una edición muy especial de la denominada, “Misa de los jueves: la Jamrock en Cauces”. Consolidado como un clásico quincenal, este ritual promete otra noche intensa de encuentro colectivo, clásicos de nuestra música y zapadas que reafirman su espacio de comunión cultural y artística en la ciudad para festejar junto al público el Día de la Independencia.
Jamrock especial para celebrar la Independencia
El evento que ya se convirtió en un clásico de los jueves cada 15 días, vuelve para redoblar la apuesta con una edición muy especial: “Rock, Misa y Patria”. Será una noche entera con los mejores clásicos del rock nacional, a cargo de la banda estable del ciclo y grandes músicos invitados.
El evento ofrece una experiencia integral donde el público fiel ya no es un mero espectador, sino el verdadero protagonista de la velada. Cada edición, los asistentes se animan a romper la barrera del escenario para cantar y tocar canciones en vivo junto a grandes músicos, fundiéndose en una comunión artística espontánea que es el sello registrado del ciclo. La entrada es con una consumición mínima y se pueden realizar reservas de mesas al 3425431544.
Un repertorio vivo
El corazón de la noche está marcado por la potencia de su banda estable, encargada de encender los motores con sets compuestos, en esta oportunidad, por un repertorio completamente dedicado a los grandes clásicos del rock nacional. El ensamble anfitrión se encuentra integrado por destacados músicos del circuito local: Camila Cornut en voz, Lautaro Daneri en guitarra y coros, Eric Daneri en batería, y Leonardo Di Bartolo en bajo.
Luego de los sets iniciales de la agrupación estable, el escenario se transforma en una jam session abierta, propiciando el espacio lúdico de la zapada donde músicos de la ciudad, invitados y aficionados se unen en una cofradía musical. La velada se complementa de forma integral con una variada oferta gastronómica de comida y barra de tragos para amenizar la noche en el entorno único que brinda el Centro Cultural Cauces.
Sobre el Centro Cultural Cauces
El espacio del Centro Cultural Cauces renueva constantemente su programación ofreciendo recitales en vivo, talleres, muestras de arte, teatro, conferencias y numerosas actividades vinculadas a la expresión artística y cultural. Cauces busca fortalecer la escena santafesina a través de ciclos y propuestas que surjan del interés genuino de los artistas y sus organizaciones.